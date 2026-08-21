Aktuelle Kursentwicklung der Secunet Security Networks Aktie: Was Anleger wissen sollten - 21.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Secunet Security Networks. Mit einer Performance von +0,55 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Secunet Security Networks Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,21 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 181,20€, mit einem Plus von +0,55 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

Der Kurs der Secunet Security Networks Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -9,41 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um -8,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,45 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Secunet Security Networks -2,37 % verloren.

Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,03 % 1 Monat +11,45 % 3 Monate -9,41 % 1 Jahr -9,14 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Stand: 21.08.2026, 12:26 Uhr

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,18 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,37 %. Thales notiert im Minus, mit -1,09 %. Fortinet notiert im Plus, mit +0,15 %. Palo Alto Networks legt um +0,42 % zu

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Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.