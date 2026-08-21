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    Besonders beachtet!

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    Harmony Gold Mining Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 21.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Harmony Gold Mining Aktie bisher um +6,88 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Harmony Gold Mining Aktie.

    Besonders beachtet! - Harmony Gold Mining Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 21.08.2026
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Harmony Gold Mining ist ein südafrikanischer Goldproduzent mit Minen in SA und Papua-Neuguinea. Kernprodukt ist Gold, teils mit Nebenmetallen (Silber, Uran). Marktstellung: mittelgroßer, kostenanfälliger Produzent mit hoher Hebelwirkung auf Goldpreis. Wichtige Konkurrenten: AngloGold Ashanti, Gold Fields, Sibanye-Stillwater, Barrick, Newmont. USP: lange Reservenbasis, Turnaround-Fokus, Exposure zu Hochgrad-Projekt Wafi-Golpu.

    Harmony Gold Mining aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 21.08.2026

    Mit einer Performance von +6,88 % konnte die Harmony Gold Mining Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,42 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Harmony Gold Mining Aktie. Nach einem Plus von +4,42 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 20,200. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Harmony Gold Mining Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +34,67 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Harmony Gold Mining Aktie damit um +19,53 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +61,60 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +11,88 % gewonnen.

    Harmony Gold Mining Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,53 %
    1 Monat +61,60 %
    3 Monate +34,67 %
    1 Jahr +43,49 %
    Stand: 21.08.2026, 12:27 Uhr

    Informationen zur Harmony Gold Mining Aktie

    Es gibt 625 Mio. Harmony Gold Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,62 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Gold Fields, Newmont Corporation und Co.

    Gold Fields, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,22 %. Newmont Corporation notiert im Plus, mit +2,43 %. Sibanye Stillwater notiert im Plus, mit +7,97 %.

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    Ob die Harmony Gold Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Harmony Gold Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Harmony Gold Mining

    +5,82 %
    +19,53 %
    +61,60 %
    +34,67 %
    +43,49 %
    +503,13 %
    +526,62 %
    +446,12 %
    +236,47 %
    ISIN:US4132163001WKN:864439
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