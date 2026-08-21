Freeport-McMoRan Aktie gut behauptet +2,57 % - 21.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Freeport-McMoRan. Mit einer Performance von +2,57 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,13 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Freeport-McMoRan Aktie. Nach einem Plus von +3,13 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 62,58€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Freeport-McMoRan ist einer der weltweit größten börsennotierten Kupferproduzenten, zudem Gold- und Molybdänförderer. Kern sind Bergbau, Exploration und Verarbeitung, u.a. in den USA, Indonesien und Südamerika. Starke Position im Kupfermarkt, wichtige Konkurrenten: BHP, Rio Tinto, Glencore, Southern Copper. Vorteile: große, teils langfristig gesicherte Lagerstätten, Skaleneffekte, hohe Hebelwirkung auf Kupferpreis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Freeport-McMoRan einen Gewinn von +20,52 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Freeport-McMoRan Aktie damit um +9,41 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,19 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Freeport-McMoRan auf +43,04 %.

Freeport-McMoRan Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,41 % 1 Monat +21,19 % 3 Monate +20,52 % 1 Jahr +76,97 %

Informationen zur Freeport-McMoRan Aktie

Stand: 21.08.2026, 12:27 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Freeport-McMoRan Aktien. Damit ist das Unternehmen 87,89 Mrd. € wert.

Kupfer, Kupfer, Kupfer! Egal ob Rechenzentren, Smartphones, Laptop oder Elektroautos – ohne das rote Metall geht es nicht. Kupfer ist der Top-Performer unter allen Metallen in diesem Jahr und trotzte auch dem im Frühjahr erstarkten Dollar. Nun aber …

So schlagen sich die Wettbewerber von Freeport-McMoRan

BHP Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,70 %. Rio Tinto notiert im Plus, mit +1,35 %.

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Ob die Freeport-McMoRan Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Freeport-McMoRan Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.