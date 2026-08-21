Micron am Limit: 50 Prozent mehr Nachfrage als lieferbar

"Heute gibt es keine Künstliche Intelligenz ohne Speicher", sagte Mehrotra in der CNBC-Sendung. KI-Systeme benötigten mehr Speicher, höhere Leistung und gleichzeitig einen geringeren Stromverbrauch. Der Wert von Speichertechnologien habe sich dadurch deutlich erhöht.

Künstliche Intelligenz verändert nach Einschätzung von Micron Technology das Speichergeschäft grundlegend. Vorstandsvorsitzender Sanjay Mehrotra sieht dadurch eine deutlich stabilere Nachfrage für eine Branche, die bislang stark von Boom-und-Bust-Zyklen geprägt war.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wie angespannt der Markt ist, zeigt die Nachfrage aus Rechenzentren. Laut Mehrotra wollen Kunden derzeit rund 50 Prozent mehr Volumen kaufen, als Micron liefern kann.

Der Konzernchef bezeichnete Speicher als "strategische Infrastruktur des KI-Zeitalters". Auch autonome Fahrzeuge, Roboter und Geräte mit KI-Funktionen treiben die Nachfrage. Die wachsenden Datenmengen müssten gespeichert und verarbeitet werden.

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Gleichzeitig baut Micron seine Forschung in den Vereinigten Staaten massiv aus. Der Konzern will laut Reuters in den kommenden 10 Jahren 10 Milliarden US-Dollar in die neuen Micron Research Labs in Boise im Bundesstaat Idaho investieren.

Das Zentrum soll sich mit neuen Speichertechnologien, Rechenarchitekturen und zukünftigen Fertigungsmethoden beschäftigen. Der Bau soll im kommenden Jahr beginnen und Platz für Hunderte Forscher schaffen.

Die Investition kommt zusätzlich zu den bereits angekündigten mehr als 250 Milliarden US-Dollar, die Micron für Produktion sowie Forschung und Entwicklung in den Vereinigten Staaten bereitstellen will.

Die Entwicklung der Aktie in den vergangenen 12 Monaten war fulminant. Bleibt die Frage, ob nach der Versiebenfachung des Kurses noch mehr drin ist für Anleger.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 835,7EUR auf Tradegate (21. August 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.





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