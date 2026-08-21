Brockhaus Technologies: 90-Mio.-€-Aktienrückkauf beschlossen
Auf der Hauptversammlung 2026 stellt Brockhaus Technologies die Weichen für Aktionäre neu: Aktienrückkauf, Kapitalumwandlung und Rückführung von Verkaufserlösen.
Foto: adobe.stock.com
- Die Hauptversammlung 2026 stimmte am 19. August sämtlichen Beschlussvorschlägen mit jeweils mehr als 83 % der gültigen Stimmen zu.
- Brockhaus Technologies plant noch im Geschäftsjahr 2026 ein öffentliches Aktienrückkaufangebot über bis zu 90 Mio. Euro.
- Der voraussichtliche Angebotspreis beträgt 24 Euro je Aktie; die zurückgekauften Aktien sollen anschließend eingezogen werden.
- Die Aktionäre können ihre Aktien verkaufen oder von einem künftig höheren prozentualen Anteil am Unternehmen profitieren.
- Rund 183 Mio. Euro sollen von der gebundenen in die freie Kapitalrücklage umgewandelt werden, wodurch zusätzlicher Spielraum für Wachstum und mögliche Kapitalrückführungen ab 2027 entsteht.
- Mit dem Maßnahmenpaket sollen unter anderem Nettoerlöse aus dem Verkauf der Palas GmbH und der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre zurückgeführt werden; zudem wurden Vorstand und Aufsichtsrat für 2025 entlastet.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 9M 2026, bei Brockhaus Technologies ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Brockhaus Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,72 %
im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,800EUR das entspricht einem Minus von -0,24 % seit der Veröffentlichung.
+1,45 %
+1,94 %
+0,96 %
+16,76 %
+80,17 %
+2,45 %
+6,63 %
-39,66 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte