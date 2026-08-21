DAX hält Gewinne, Wall Street vor starkem Start, Rallye bei Gold, Bitcoin

Im breiteren europäischen Handel gewann der Stoxx 600 rund 0,1 Prozent, der Euro Stoxx 50 legte 0,3 Prozent zu.

Der DAX hat seine Gewinne im Handelsverlauf am Freitag gehalten. Zuletzt (Stand: 12:35 Uhr) war das Börsenbarometer bei 26.028 Punkten rund 0,2 Prozent fester. Der MDAX legte 0,8 Prozent zu auf 31.983 Zähler dank kräftiger Gewinne bei Salzgitter , Thyssenkrupp und K+S . Damit halten sich die deutschen Börsen trotz einer wieder angespannteren Lage an den internationalen Anleihemärkten erstaunlich robust.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die kurze Entspannung bei den Renditen ist bereits wieder weitgehend verpufft. Nach dem überraschenden Eingreifen des US-Finanzministeriums am Mittwoch kletterte die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen wieder auf rund 5,25 Prozent, die zehnjährige auf etwa 4,71 Prozent. Anleger zweifeln zunehmend daran, dass höhere Rückkäufe von Staatsanleihen die strukturellen Probleme aus hoher Verschuldung und großen Defiziten dauerhaft lösen können. Gerade für hoch bewertete Technologieaktien bleiben steigende Finanzierungskosten damit ein Belastungsfaktor.

Asien: Nikkei schwach, restliche Region stabiler

An den asiatischen Börsen zeigt sich am Freitag ein gemischtes Bild. Der Nikkei 225 verliert rund 0,3 Prozent und kommt damit auf ein Wochenminus von mehr als 4,0 Prozent. Südkorea und Taiwan können sich dagegen leicht erholen. Der breit gefasste MSCI-Index für Asien ohne Japan gewinnt rund 0,4 Prozent.

In Japan sorgt zusätzlich die Inflation für Gesprächsstoff. Die Kerninflation zog im Juli wieder an und stärkt damit die Erwartung, dass die Bank of Japan bereits im September den Leitzins auf 1,25 Prozent erhöhen könnte.

Wall Street: Walmart und Bondmarkt drücken

Für den US-Handel deutet sich zumindest eine leichte Stabilisierung an. Die Futures auf den Dow und den S&P 500 liegen rund 0,3 Prozent im Plus, die Nasdaq-Futures etwa 0,6 Prozent. Der nächste große Belastungstest für den KI-Sektor folgt allerdings bereits in der kommenden Woche mit den Quartalszahlen von Nvidia.

Der Dow Jones hatte am Donnerstag 1,3 Prozent verloren, der S&P 500 gab 0,9 Prozent nach und der Nasdaq Composite rund 1,0 Prozent. Belastet wurde der Markt neben den erneut steigenden Renditen vor allem von Walmart. Die Aktie brach nach enttäuschenden Umsatzzahlen um mehr als neun Prozent ein und zog auch andere Einzelhandelswerte nach unten.

Öl bleibt gefährlich teuer – Gold auf Mehrmonatshoch

Am Rohstoffmarkt bleibt Öl einer der größten Risikofaktoren. Brent hatte im asiatischen Handel mit 94,71 US-Dollar je Barrel den höchsten Stand seit rund einem Monat erreicht. Zuletzt kostete ein Barrel rund 94,00 US-Dollar, WTI etwa 87,30 US-Dollar. Auf Wochensicht liegt Brent damit weiterhin rund 5 Prozent im Plus. Hintergrund sind die festgefahrenen Beziehungen zwischen den USA und Iran sowie neue Sanktionsdrohungen aus Washington.

Gold profitiert kräftig von der Unsicherheit und dem schwächeren Dollar. Der Preis steigt am Terminmarkt um 1,6 Prozent auf rund 4.618 US-Dollar je Feinunze und steuert auf den dritten Wochengewinn in Folge zu. Auf Wochensicht hat das Edelmetall mehr als drei Prozent zugelegt.

Euro stark – Yen wartet auf die Bank of Japan

Am Devisenmarkt bleibt der US-Dollar unter Druck. Der Euro steigt um knapp 0,3 Prozent auf 1,1708 US-Dollar und damit nahe seinem höchsten Stand seit mehr als drei Monaten. Sorgen um die amerikanische Staatsverschuldung und Zweifel an der Wirksamkeit der Eingriffe des US-Finanzministeriums belasten den Greenback.

Der Yen handelt bei etwa 158,50 Yen je US-Dollar. Die höhere japanische Inflation verschärft den Druck auf die Bank of Japan, ihre Geldpolitik weiter zu normalisieren. Der Markt rechnet bereits mit einer Zinserhöhung im September – entscheidend dürfte daher sein, ob die Notenbank anschließend einen schnelleren Straffungskurs signalisiert.

Bitcoin setzt Rallye fort

Deutlich freundlicher bleibt die Stimmung am Kryptomarkt. Bitcoin hat bereits am Morgen die Marke von 75.000 US-Dollar zurückerobert und klettert aktuell um 7,3 Prozent auf 77.913 US-Dollar. Damit steht die Kryptowährung auf dem höchsten Niveau seit rund elf Wochen und hat innerhalb von drei Tagen 23 Prozent an Wert gewonnen. Rückenwind liefern die Ausweitung der Treasury-Rückkäufe, der schwächere US-Dollar und neue Hoffnungen auf kryptofreundlichere Regeln in den USA.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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