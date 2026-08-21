TÃ€glicher Marktbericht BÃ¶rse Stuttgart 21.08.2026 | 11:30 Uhr Erstellt von: Richard Dittrich Walmart schlÃ€gt Gewinnerwartungen - und verliert neun Prozent Der DAX notiert am Freitagmittag bei rund 26.065 Punkten und erholt sich damit leicht von seinem Vortagesschluss bei 25.983 ZÃ€hlern. FÃŒr GesprÃ€chsstoff an den MÃ€rkten sorgt vor allem die Kursreaktion auf die Quartalszahlen von Walmart. Der weltgrÃ¶ÃŸte EinzelhÃ€ndler hat am Donnerstag seine Zahlen fÃŒr das zweite Quartal des GeschÃ€ftsjahres 2027 vorgelegt. Der Umsatz stieg um 5,9 Prozent auf 187,9 Milliarden US-Dollar und ÃŒbertraf damit die Markterwartungen. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie lag Walmart mit 0,81 Dollar ÃŒber dem Konsens von 0,74 Dollar. Das Unternehmen hob zudem seine Jahresprognose an. Die Aktie schloss an der Nasdaq dennoch bei 103,84 Dollar - ein Minus von gut neun Prozent gegenÃŒber dem Vortag. Anleger fokussierten vor allem auf die vergleichbaren US-FilialumsÃ€tze. Sie stiegen um 2,6 Prozent, erwartet worden waren laut dem Datenanbieter LSEG rund 3,8 Prozent. Es ist das schwÃ€chste US-Wachstum auf vergleichbarer FlÃ€che seit etwa sechs Jahren. Die Ergebnisse offenbaren eine zunehmende Zweiteilung. Der Online-Handel wuchs in den USA um 24 Prozent, das US-Werbenetzwerk Walmart Connect sogar um 43 Prozent. Walmart verwies zugleich auf Belastungen aus der Preisregulierung im Pharmabereich. Diese schlug laut Unternehmensangaben mit 125 Basispunkten negativ auf die VergleichsumsÃ€tze durch. Finanzvorstand John David Rainey nannte auf der Analystenkonferenz zudem hÃ¶here Benzinpreise als Faktor, der die Kaufkraft einkommensschwÃ€cherer Kunden belaste. Ein erheblicher Teil des operativen Gewinnwachstums entfiel auf Zollerstattungen: Knapp 2,9 Milliarden Dollar an RÃŒckzahlungen trugen laut Unternehmensangaben rund 750 Basispunkte zum bereinigten operativen Ergebniswachstum bei. Auf vergleichbarer WÃ€hrungsbasis wuchs das bereinigte operative Ergebnis um 17,4 Prozent. Ohne den Zolleffekt ergibt sich rechnerisch ein Wachstum von rund zehn Prozent. FÃŒr das dritte Quartal stellt Walmart einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,62 bis 0,64 Dollar in Aussicht. Damit liegt die Prognosespanne unter dem von FactSet erhobenen Analystenkonsens von 0,68 Dollar. Das Unternehmen investiert die Zollerstattungen offensiv in Preissenkungen: Mehr als 11.000 sogenannte Rollbacks wurden im abgelaufenen Quartal gesetzt, deutlich mehr als die 7.200 im Vorquartal. An der BÃ¶rse Stuttgart wird die Walmart-Aktie (WKN: 860853) heute ex Dividende gehandelt und notiert am Mittag bei rund 88,90 Euro. Bei einem Kurs-Gewinn-VerhÃ€ltnis, das vor den Zahlen bei ÃŒber 40 lag, lÃ€sst die Kursreaktion wenig Spielraum fÃŒr gemischte Signale erkennen. Dieser Beitrag dient ausschlieÃŸlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlÃ€sslicher Indikator fÃŒr kÃŒnftige Entwicklungen. Â BÃ¶rse Stuttgart Group 2026.

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walmart Aktie Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 88,50 auf Tradegate (21. August 2026, 12:41 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um -12,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,10 %. Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 705,17 Mrd.. Walmart zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,9900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8600 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 139,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 154,00USD was eine Bandbreite von +41,07 %/+73,80 % bedeutet.



