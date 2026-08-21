Dividendenkracher mit +13,13 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Terna gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,36 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +13,13 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 17,80 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Terna investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +37,17 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Terna verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +5,36 % Dividendenrendite bietet Terna ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +13,13 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Terna für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,36 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 17,80. Terna weist eine Marktkapitalisierung von 19,87 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,36 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Terna S.p.A. ist Italiens Übertragungsnetzbetreiber für Strom, betreibt und entwickelt das Hochspannungsnetz und bietet Systemdienstleistungen für Netzstabilität und -planung. Starke Marktstellung als reguliertes Monopol in Italien, wachsend im Bereich erneuerbare Integration und Speicher. Wichtige Wettbewerber in Europa: National Grid, RTE, Red Eléctrica. USP: nationale Schlüsselrolle, regulatorische Visibilität, Infrastruktur-Know-how.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Terna konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +13,13 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Terna Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.08.2026

Die Terna Aktie notiert aktuell bei 9,8900€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +0,69 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,0680 € entspricht. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +5,36 %, eine Investition von etwa 223.881€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 0,554000 +39,83 % +5,36 % 2025 0,396200 +15,11 % +4,43 % 2024 0,344200 +6,60 % +4,47 % 2023 0,322900 +7,99 % +4,11 % 2022 0,299000 0,00 % +4,04 %

Warum Terna für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +5,36 %

Stetiges Dividendenwachstum: +13,13 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 17,80

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 18.657 € 3.000 € 55.971 € 6.000 € 111.941 € 12.000 € 223.881 €

Terna Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,44 % 1 Monat -4,35 % 3 Monate -1,49 % 1 Jahr +13,78 %

Informationen zur Terna Aktie

Es gibt 2 Mrd. Terna Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,87 Mrd. € wert.

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Ob die Terna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Terna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.