MLP Aktie heute im Plus - 21.08.2026

Die MLP Aktie notiert aktuell bei 8,9300€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,70 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,2350 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der MLP Aktie. Nach einem Plus von +1,16 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 8,9300€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

MLP ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf Akademiker und gehobene Privatkunden. Hauptleistungen: Finanzplanung, Versicherungen, Altersvorsorge, Geldanlage, Baufinanzierung, Vermögensverwaltung. Marktstellung: Nischenplayer mit starker Beratungskompetenz. Wichtige Konkurrenten: DVAG, Swiss Life Select, teils Banken. USP: Zielgruppenfokus, unabhängige Beratung, ganzheitlicher Ansatz.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die MLP Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die MLP Aktie damit um +13,24 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,65 %. Im Jahr 2026 gab es für MLP bisher ein Plus von +29,96 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

MLP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,24 % 1 Monat +19,65 % 3 Monate +11,07 % 1 Jahr +21,60 %

Informationen zur MLP Aktie

Stand: 21.08.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 109 Mio. MLP Aktien. Damit ist das Unternehmen 966,52 Mio.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Allianz, Swiss Life Holding und Co.

Allianz, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,55 %. Swiss Life Holding notiert im Minus, mit -0,07 %. Zurich Insurance Group notiert heute unverändert, mit 0,00 %. OVB Holding verliert -0,26 % HYPOPORT notiert im Plus, mit +0,42 %.

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Ob die MLP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MLP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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