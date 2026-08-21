EUR/USD tritt auf der Stelle – 1,17022 USD

EUR/USD zeigt sich stabil bei 1,17022. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000USD in EUR/USD investiert, lag der Preis bei 1,161753USD. Heute notiert EUR/USD bei 1,17022USD. Ihr Einsatz wäre nun 1.007,29USD wert – ein Zuwachs von +0,73 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die technische Erholung des EUR/USD nach der Stabilisierung an 1,15 und dem Test des Januartiefs. Nach dem Ausbruch über 1,1650 steht der Bereich um 1,17 im Fokus. Als nächste Widerstände gelten 1,1742 und 1,1830, während 1,1585, 1,1575 und 1,1511 Unterstützung bieten. Ein nachhaltiger Anstieg über die 200-Tage-Linie könnte den übergeordneten Abwärtstrend beenden; andernfalls droht weitere Konsolidierung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar, in 100 Cents unterteilt, ist nicht nur die Währung der USA, sondern globales Zahlungsmittel. Der EUR-USD-Kurs spiegelt Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen wider. Schwankungen treffen Finanzmärkte unmittelbar, da Dollarbewegungen weltweite Rohstoffpreise und Investitionsströme beeinflussen. Anleger verfolgen ihn daher täglich.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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