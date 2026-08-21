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    Silberpreis

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    Silber rast nach oben – Kurs bei 69,51 USD

    Silber im Höhenflug: +2,11 % plus, aktuell 69,51 USD.

    Silberpreis - Silber rast nach oben – Kurs bei 69,51 USD
    Foto:
    Der Markt zeigt klare Stärke: Silber gewinnt +2,11 % und erreicht 69,51USD. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,57 %
    1 Monat +24,11 %
    3 Monate -8,92 %
    1 Jahr +82,05 %

    Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 23,05997USD. Heute steht er bei 69,51USD. Das Investment wäre auf 30.143,1USD gewachsen – eine Steigerung von +201,43 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um ein insgesamt bullishes Bild, Silber als Industriemetall für Hightech-Anwendungen und ein Plus von rund 80 % binnen zwölf Monaten. Technisch gelten 70–72 US-Dollar auf Wochenbasis als möglich; zugleich werden Rücksetzer bis 50 US-Dollar diskutiert. Sinkende Anleiherenditen und die hohe US-Staatsverschuldung werden als Rückenwind gesehen. Umstritten sind optimistische Kursziele sowie die Preisbildung und Kontraktabwicklung an der COMEX.

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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

    ETCs auf Silber

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 357,70EUR +1,22 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 126,20EUR +1,24 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 257,64EUR +1,43 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 354,32EUR +2,17 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 96,79EUR +2,82 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 553,40EUR +1,61 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 375,26EUR +1,19 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 76,01EUR +1,25 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 126,25EUR +1,27 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 8,426EUR -1,37 %

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

    +2,78 %
    +8,61 %
    +24,16 %
    -8,92 %
    +82,05 %
    +201,43 %
    +199,25 %
    +264,48 %
    +329,18 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1




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