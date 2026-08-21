🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMetaplanet AktievorwärtsNachrichten zu Metaplanet

    Besonders beachtet!

    193 Aufrufe 193 0 Kommentare 0 Kommentare

    Metaplanet Aktie mit Kurssprung +17,33 % - 21.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Metaplanet Aktie bisher um +17,33 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Metaplanet Aktie.

    Besonders beachtet! - Metaplanet Aktie mit Kurssprung +17,33 % - 21.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Metaplanet Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 21.08.2026

    Die Metaplanet Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +17,33 % auf 1,7240 zulegen. Das sind +0,2546  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +13,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Metaplanet Aktie. Nach einem Plus von +13,47 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,7240, mit einem Plus von +17,33 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Metaplanet Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +8,05 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Metaplanet Aktie damit um +49,72 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +39,07 %. Im Jahr 2026 gab es für Metaplanet bisher ein Minus von -28,69 %.

    Metaplanet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +49,72 %
    1 Monat +39,07 %
    3 Monate +8,05 %
    1 Jahr -67,48 %
    Stand: 21.08.2026, 13:01 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Metaplanet Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Metaplanets Kursplus von rund 15 % im Zuge eines Bitcoin-Anstiegs über 70.000 US-Dollar und die Hoffnung auf eine Neubewertung. Diskutiert werden Nachkäufe, das Ziel von etwa 210.000 Bitcoin sowie der geplante US-Schritt mit 2.100 Bitcoin und 2,5 Mio. US-Dollar für rund 95,7 % an Super League Enterprise. Chancen durch Nasdaq-Zugang und neue Finanzierung stehen Umsetzungsrisiken gegenüber.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Metaplanet eingestellt.

    Zur Metaplanet Diskussion

    Informationen zur Metaplanet Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Metaplanet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,23 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Anglogold Ashanti & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Metaplanet Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Metaplanet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Metaplanet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Metaplanet

    +13,24 %
    +49,72 %
    +39,07 %
    +8,05 %
    -67,48 %
    +2.627,87 %
    ISIN:JP3481200008WKN:A0DNH7
    Metaplanet direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Metaplanet Aktie mit Kurssprung +17,33 % - 21.08.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Metaplanet Aktie bisher um +17,33 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Metaplanet Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     