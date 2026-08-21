Metaplanet Aktie mit Kurssprung +17,33 % - 21.08.2026

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Metaplanet Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +8,05 %.

Die Metaplanet Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +17,33 % auf 1,7240€ zulegen. Das sind +0,2546 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +13,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Metaplanet Aktie. Nach einem Plus von +13,47 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,7240€, mit einem Plus von +17,33 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die Metaplanet Aktie damit um +49,72 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +39,07 %. Im Jahr 2026 gab es für Metaplanet bisher ein Minus von -28,69 %.

Metaplanet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +49,72 % 1 Monat +39,07 % 3 Monate +8,05 % 1 Jahr -67,48 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Metaplanet Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 21.08.2026, 13:01 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Metaplanets Kursplus von rund 15 % im Zuge eines Bitcoin-Anstiegs über 70.000 US-Dollar und die Hoffnung auf eine Neubewertung. Diskutiert werden Nachkäufe, das Ziel von etwa 210.000 Bitcoin sowie der geplante US-Schritt mit 2.100 Bitcoin und 2,5 Mio. US-Dollar für rund 95,7 % an Super League Enterprise. Chancen durch Nasdaq-Zugang und neue Finanzierung stehen Umsetzungsrisiken gegenüber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Metaplanet eingestellt.

Informationen zur Metaplanet Aktie

Es gibt 1 Mrd. Metaplanet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,23 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Ob die Metaplanet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Metaplanet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.