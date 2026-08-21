Nebius Group Registered (A) Aktie heute im Plus (194,82€) - 21.08.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Nebius Group Registered (A). Sie steigt um +3,29 % auf 194,82€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nebius Group Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,59 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 194,82€, mit einem Plus von +3,29 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Nebius Group Registered (A) einen Gewinn von +9,03 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um -14,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,67 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +163,03 % gewonnen.

Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,08 % 1 Monat +12,67 % 3 Monate +9,03 % 1 Jahr +223,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 21.08.2026, 13:02 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrally nach überzeugenden Q2-Zahlen: Umsatz, ARR, Auftragsbestand und EBITDA-Margen legten deutlich zu, höhere Preise je MW verbessern die Unit Economics. Die neue Wandelanleihe über 5 Mrd. US-Dollar soll Rechenzentrumsausbau und Liquidität finanzieren; erwartet werden rund 5,8–6,7 % Verwässerung. Optimisten sehen bei weiterem Wachstum Kursziele über 300 bis 400 US-Dollar, Skeptiker warnen vor hoher Bewertung, CapEx-, Zins-, Bauverzögerungs- und KI-Blasenrisiken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,14 Mrd. € wert.

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Ob die Nebius Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nebius Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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