CoreWeave Registered (A) Aktie überzeugt mit Kursplus - 21.08.2026

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die CoreWeave Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -14,70 % verkraften.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die CoreWeave Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +2,63 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die CoreWeave Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,23 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 78,90€, mit einem Plus von +2,63 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um -15,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CoreWeave Registered (A) +23,72 % gewonnen.

CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,76 % 1 Monat +16,92 % 3 Monate -14,70 % 1 Jahr -2,77 %

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Stand: 21.08.2026, 13:02 Uhr

Es gibt 459 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,31 Mrd. € wert.

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Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.