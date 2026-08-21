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    Besonders beachtet!

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    Rocket Lab Corporation Aktie gewinnt an Wert - 21.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Rocket Lab Corporation Aktie bisher um +2,24 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rocket Lab Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - Rocket Lab Corporation Aktie gewinnt an Wert - 21.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Wie hat sich die Rocket Lab Corporation-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Rocket Lab Corporation Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,24 % auf 63,90 zulegen. Das sind +1,40  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rocket Lab Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 63,90, mit einem Plus von +2,24 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Rocket Lab Corporation Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -41,96 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um -10,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,72 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Rocket Lab Corporation +2,11 % gewonnen.

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    Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,16 %
    1 Monat +7,72 %
    3 Monate -41,96 %
    1 Jahr +77,40 %
    Stand: 21.08.2026, 13:02 Uhr

    Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

    Es gibt 598 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,06 Mrd. € wert.

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    Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rocket Lab Corporation

    +2,40 %
    -10,16 %
    +7,72 %
    -41,96 %
    +77,40 %
    +137,04 %
    ISIN:US7731211089WKN:A419CG
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