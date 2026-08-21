Rocket Lab Corporation Aktie gewinnt an Wert - 21.08.2026

Wie hat sich die Rocket Lab Corporation-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

Die Rocket Lab Corporation Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,24 % auf 63,90€ zulegen. Das sind +1,40 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rocket Lab Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 63,90€, mit einem Plus von +2,24 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Rocket Lab Corporation Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -41,96 % verkraften.