🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Bitcoin-Rallye rettet Saylor

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Strategy sitzt wieder auf 2,17 Milliarden US-Dollar Gewinn

    Strategy profitiert von der Bitcoin-Rallye und sitzt wieder auf Milliarden-Gewinnen. Die Strategy-Aktie springt vorbörslich um mehr als 10 Prozent.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin-Rallye führt Strategy zurück in den Gewinn
    • Strategy-Aktie gewinnt vorbörslich zehn Prozent
    • Strategy hält 840.447 Bitcoin mit Milliardenplus
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Bitcoin-Rallye rettet Saylor - Strategy sitzt wieder auf 2,17 Milliarden US-Dollar Gewinn
    Foto: Dall-E

    Die kräftige Erholung am Kryptomarkt beschert Strategy ein spektakuläres Comeback. Nach monatelangen Buchverlusten liegt der weltweit größte börsennotierte Bitcoin-Halter wieder im Plus. Gleichzeitig legt die Aktie eine Rallye hin.

    Die Strategy-Aktie schloss zuletzt mit Plus von 7,81 Prozent. Im vorbörslichen US-Handel am Freitag legt die Aktie weitere 10,33 Prozent auf 124 US-Dollar zu und erreicht damit den höchsten Stand seit mehreren Wochen (Stand: 13:00 Uhr MESZ).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Strategy Inc!
    Short
    117,07€
    Basispreis
    0,66
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    116,24€
    Basispreis
    0,74
    Ask
    × 14,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auslöser ist die rasante Erholung von Bitcoin. Die größte Kryptowährung hat innerhalb von nur zwei Handelstagen 24 Prozent zugelegt und notierte zuletzt bei 77.972 US-Dollar.

    Strategy zurück in der Gewinnzone

    Strategy hält derzeit 840.447 Bitcoin, die zu einem durchschnittlichen Preis von 75.385 US-Dollar erworben wurden. Beim aktuellen Bitcoin-Kurs von 77.972 US-Dollar liegt der Marktwert der Bestände damit wieder über den Anschaffungskosten.

    Der nicht realisierte Gewinn beläuft sich dadurch auf 2,17 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 3,48 Prozent. Noch im Juli, als Bitcoin zeitweise auf unter 59.000 US-Dollar gefallen war, saß Strategy auf einem Buchverlust von 13 Milliarden US-Dollar. Das entsprach rund 20,4 Prozent der gesamten Kostenbasis des Bitcoin-Portfolios.

    Zwischen dem Juli-Tief und dem aktuellen Kurs liegen nun fast 20.000 US-Dollar je Bitcoin. Damit hat sich die Bilanz der Bitcoin-Wette wieder gedreht.

    Strategy setzt Milliarden für Stabilisierung der Kapitalstruktur ein

    Neben der Entwicklung seiner Bitcoin-Bestände arbeitet Strategy verstärkt an der Stabilisierung seiner Finanzierungsstruktur. Im Mittelpunkt steht dabei die Vorzugsaktie STRC, die das Unternehmen möglichst nahe an ihrem Nennwert von 100 US-Dollar halten will.

    In den vergangenen vier Wochen hat Strategy STRC-Papiere im Volumen von 347 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Damit wurde bereits mehr als ein Drittel des genehmigten Rückkaufprogramms über eine Milliarde US-Dollar ausgeschöpft. Das Tempo der Käufe hat zuletzt von Woche zu Woche zugenommen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bitcoin-Rallye rettet Saylor Strategy sitzt wieder auf 2,17 Milliarden US-Dollar Gewinn Strategy profitiert von der Bitcoin-Rallye und sitzt wieder auf Milliarden-Gewinnen. Die Strategy-Aktie springt vorbörslich um mehr als 10 Prozent.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     