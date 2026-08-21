Bitcoin-Rallye rettet Saylor
Strategy sitzt wieder auf 2,17 Milliarden US-Dollar Gewinn
Strategy profitiert von der Bitcoin-Rallye und sitzt wieder auf Milliarden-Gewinnen. Die Strategy-Aktie springt vorbörslich um mehr als 10 Prozent.
- Bitcoin-Rallye führt Strategy zurück in den Gewinn
- Strategy-Aktie gewinnt vorbörslich zehn Prozent
- Strategy hält 840.447 Bitcoin mit Milliardenplus
- Report: Achtung, Korrektur!
Die kräftige Erholung am Kryptomarkt beschert Strategy ein spektakuläres Comeback. Nach monatelangen Buchverlusten liegt der weltweit größte börsennotierte Bitcoin-Halter wieder im Plus. Gleichzeitig legt die Aktie eine Rallye hin.
Die Strategy-Aktie schloss zuletzt mit Plus von 7,81 Prozent. Im vorbörslichen US-Handel am Freitag legt die Aktie weitere 10,33 Prozent auf 124 US-Dollar zu und erreicht damit den höchsten Stand seit mehreren Wochen (Stand: 13:00 Uhr MESZ).
Auslöser ist die rasante Erholung von Bitcoin. Die größte Kryptowährung hat innerhalb von nur zwei Handelstagen 24 Prozent zugelegt und notierte zuletzt bei 77.972 US-Dollar.
Strategy zurück in der Gewinnzone
Strategy hält derzeit 840.447 Bitcoin, die zu einem durchschnittlichen Preis von 75.385 US-Dollar erworben wurden. Beim aktuellen Bitcoin-Kurs von 77.972 US-Dollar liegt der Marktwert der Bestände damit wieder über den Anschaffungskosten.
Der nicht realisierte Gewinn beläuft sich dadurch auf 2,17 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 3,48 Prozent. Noch im Juli, als Bitcoin zeitweise auf unter 59.000 US-Dollar gefallen war, saß Strategy auf einem Buchverlust von 13 Milliarden US-Dollar. Das entsprach rund 20,4 Prozent der gesamten Kostenbasis des Bitcoin-Portfolios.
Zwischen dem Juli-Tief und dem aktuellen Kurs liegen nun fast 20.000 US-Dollar je Bitcoin. Damit hat sich die Bilanz der Bitcoin-Wette wieder gedreht.
Strategy setzt Milliarden für Stabilisierung der Kapitalstruktur ein
Neben der Entwicklung seiner Bitcoin-Bestände arbeitet Strategy verstärkt an der Stabilisierung seiner Finanzierungsstruktur. Im Mittelpunkt steht dabei die Vorzugsaktie STRC, die das Unternehmen möglichst nahe an ihrem Nennwert von 100 US-Dollar halten will.
In den vergangenen vier Wochen hat Strategy STRC-Papiere im Volumen von 347 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Damit wurde bereits mehr als ein Drittel des genehmigten Rückkaufprogramms über eine Milliarde US-Dollar ausgeschöpft. Das Tempo der Käufe hat zuletzt von Woche zu Woche zugenommen.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion