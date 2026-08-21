Strategy sitzt wieder auf 2,17 Milliarden US-Dollar Gewinn

Die Strategy-Aktie schloss zuletzt mit Plus von 7,81 Prozent. Im vorbörslichen US-Handel am Freitag legt die Aktie weitere 10,33 Prozent auf 124 US-Dollar zu und erreicht damit den höchsten Stand seit mehreren Wochen (Stand: 13:00 Uhr MESZ).

Die kräftige Erholung am Kryptomarkt beschert Strategy ein spektakuläres Comeback. Nach monatelangen Buchverlusten liegt der weltweit größte börsennotierte Bitcoin-Halter wieder im Plus. Gleichzeitig legt die Aktie eine Rallye hin.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auslöser ist die rasante Erholung von Bitcoin. Die größte Kryptowährung hat innerhalb von nur zwei Handelstagen 24 Prozent zugelegt und notierte zuletzt bei 77.972 US-Dollar.

Strategy zurück in der Gewinnzone

Strategy hält derzeit 840.447 Bitcoin, die zu einem durchschnittlichen Preis von 75.385 US-Dollar erworben wurden. Beim aktuellen Bitcoin-Kurs von 77.972 US-Dollar liegt der Marktwert der Bestände damit wieder über den Anschaffungskosten.

Der nicht realisierte Gewinn beläuft sich dadurch auf 2,17 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 3,48 Prozent. Noch im Juli, als Bitcoin zeitweise auf unter 59.000 US-Dollar gefallen war, saß Strategy auf einem Buchverlust von 13 Milliarden US-Dollar. Das entsprach rund 20,4 Prozent der gesamten Kostenbasis des Bitcoin-Portfolios.

Zwischen dem Juli-Tief und dem aktuellen Kurs liegen nun fast 20.000 US-Dollar je Bitcoin. Damit hat sich die Bilanz der Bitcoin-Wette wieder gedreht.

Strategy setzt Milliarden für Stabilisierung der Kapitalstruktur ein

Neben der Entwicklung seiner Bitcoin-Bestände arbeitet Strategy verstärkt an der Stabilisierung seiner Finanzierungsstruktur. Im Mittelpunkt steht dabei die Vorzugsaktie STRC, die das Unternehmen möglichst nahe an ihrem Nennwert von 100 US-Dollar halten will.

In den vergangenen vier Wochen hat Strategy STRC-Papiere im Volumen von 347 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Damit wurde bereits mehr als ein Drittel des genehmigten Rückkaufprogramms über eine Milliarde US-Dollar ausgeschöpft. Das Tempo der Käufe hat zuletzt von Woche zu Woche zugenommen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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