Newcore Gold gibt die Ernennung eines Vizepräsidenten für Projekte sowie die jährliche Zuteilung von Aktienoptionsprämien bekannt

Vancouver, BC, 21. August 2026 / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. („Newcore“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) (- https://www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-strong-pre-feasibility- ... -) freut sich, die Ernennung von Ben Collins zum Vizepräsidenten für Projekte mit Wirkung zum 7. September 2026 bekannt zu geben. Newcore freut sich zudem, die Beförderung von Mal Karwowska in die Position des Senior Vice President, Unternehmensentwicklung und Investor Relations, bekannt zu geben.

Luke Alexander, Präsident und CEO von Newcore, erklärte: „Wir freuen uns sehr, Ben in unserem Team willkommen zu heißen. Dank seiner umfangreichen Erfahrung in den Bereichen Studienmanagement, Teamführung und technische Projektentwicklung ist er bestens geeignet, die nächste Phase unserer technischen Programme voranzutreiben. Ben war zudem Mitglied des Beraterteams, das kürzlich die Vor-Machbarkeitsstudie für unser Enchi-Goldprojekt (das „Projekt“) in Ghana erstellt hat, und dank seiner Vertrautheit mit dem Projekt und seines Fachwissens ist er bestens geeignet, die Entwicklung von Enchi weiter voranzutreiben. Gleichzeitig freue ich mich, dass der Verwaltungsrat die bedeutenden Beiträge von Mal für Newcore seit ihrem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2020 gewürdigt hat. Mal hat eine entscheidende Rolle beim Aufbau der Marke Newcore und bei der Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens auf den Kapitalmärkten gespielt und war zudem maßgeblich an den Fortschritten beteiligt, die wir in den letzten sechs Jahren bei Enchi erzielt haben. Diese Beförderung spiegelt ihre Beiträge, ihre harte Arbeit, ihr Engagement und ihren Einsatz wider, Wert für alle Stakeholder von Newcore zu schaffen.“

Dr. Collins, Ph.D., P.Eng., verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie, die die Bereiche Bergbauingenieurwesen, Mineralökonomie, technische Studien, Projektentwicklung und Umweltmanagement umfassen. Der Schwerpunkt seiner Karriere lag auf der Leitung vielfältiger technischer Teams zur Erstellung multidisziplinärer ingenieurtechnischer Studien, wirtschaftlicher Bewertungen, Ressourcenschätzungen und Genehmigungsanträge. Bevor er zu Newcore kam, war Ben Collins als Director, Projects bei Fuse Advisors (Teil von SLR) tätig, wo er multidisziplinäre technische Projekte leitete und Beratungsdienstleistungen für das Eigentümerteam erbrachte. Außerdem arbeitete er eng mit Führungsteams zusammen, um technische Lösungen auf die Unternehmensstrategie und die wirtschaftlichen Ziele abzustimmen. Dr. Collins hat einen Doktortitel in Mineralökonomie von der McGill University und einen Bachelor of Applied Science in Bergbauingenieurwesen von der University of British Columbia.

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