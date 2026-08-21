🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNewcore Gold AktievorwärtsNachrichten zu Newcore Gold
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Newcore Gold gibt die Ernennung eines Vizepräsidenten für Projekte sowie die jährliche Zuteilung von Aktienoptionsprämien bekannt

    Newcore Gold gibt die Ernennung eines Vizepräsidenten für Projekte sowie die jährliche Zuteilung von Aktienoptionsprämien bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, BC, 21. August 2026 / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. („Newcore“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) (- https://www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-strong-pre-feasibility- ... -) freut sich, die Ernennung von Ben Collins zum Vizepräsidenten für Projekte mit Wirkung zum 7. September 2026 bekannt zu geben. Newcore freut sich zudem, die Beförderung von Mal Karwowska in die Position des Senior Vice President, Unternehmensentwicklung und Investor Relations, bekannt zu geben.

     

    Luke Alexander, Präsident und CEO von Newcore, erklärte: „Wir freuen uns sehr, Ben in unserem Team willkommen zu heißen. Dank seiner umfangreichen Erfahrung in den Bereichen Studienmanagement, Teamführung und technische Projektentwicklung ist er bestens geeignet, die nächste Phase unserer technischen Programme voranzutreiben. Ben war zudem Mitglied des Beraterteams, das kürzlich die Vor-Machbarkeitsstudie für unser Enchi-Goldprojekt (das „Projekt“) in Ghana erstellt hat, und dank seiner Vertrautheit mit dem Projekt und seines Fachwissens ist er bestens geeignet, die Entwicklung von Enchi weiter voranzutreiben. Gleichzeitig freue ich mich, dass der Verwaltungsrat die bedeutenden Beiträge von Mal für Newcore seit ihrem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2020 gewürdigt hat. Mal hat eine entscheidende Rolle beim Aufbau der Marke Newcore und bei der Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens auf den Kapitalmärkten gespielt und war zudem maßgeblich an den Fortschritten beteiligt, die wir in den letzten sechs Jahren bei Enchi erzielt haben. Diese Beförderung spiegelt ihre Beiträge, ihre harte Arbeit, ihr Engagement und ihren Einsatz wider, Wert für alle Stakeholder von Newcore zu schaffen.“

     

    Dr. Collins, Ph.D., P.Eng., verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie, die die Bereiche Bergbauingenieurwesen, Mineralökonomie, technische Studien, Projektentwicklung und Umweltmanagement umfassen. Der Schwerpunkt seiner Karriere lag auf der Leitung vielfältiger technischer Teams zur Erstellung multidisziplinärer ingenieurtechnischer Studien, wirtschaftlicher Bewertungen, Ressourcenschätzungen und Genehmigungsanträge. Bevor er zu Newcore kam, war Ben Collins als Director, Projects bei Fuse Advisors (Teil von SLR) tätig, wo er multidisziplinäre technische Projekte leitete und Beratungsdienstleistungen für das Eigentümerteam erbrachte. Außerdem arbeitete er eng mit Führungsteams zusammen, um technische Lösungen auf die Unternehmensstrategie und die wirtschaftlichen Ziele abzustimmen. Dr. Collins hat einen Doktortitel in Mineralökonomie von der McGill University und einen Bachelor of Applied Science in Bergbauingenieurwesen von der University of British Columbia.

    Seite 1 von 5 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Newcore Gold gibt die Ernennung eines Vizepräsidenten für Projekte sowie die jährliche Zuteilung von Aktienoptionsprämien bekannt NewcoreGold_21-08-2026_DEPRcomVancouver, BC, 21. August 2026 / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. („Newcore“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     