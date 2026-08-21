York Space: Diese Weltraum-Aktie ist im freien Fall

Canaccord Genuity und JPMorgan stufen die Aktie sogar herab. Damit gibt es nun fünf Kaufempfehlungen, fünf Halteempfehlungen und keine Verkaufsempfehlung.

Denn mindestens sechs Analysten haben ihre Kursziele seit letzter Woche im Schnitt um 54 Prozent gesenkt. Das geht aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervor.

Zunächst ein heller Stern am Himmel der Space-Aktien, jetzt ein verglühender Komet.

Die jüngsten Analysteneinschätzungen sind eine Reaktion auf die schwache Zahlen für das abgelaufene Quartal, die York vergangene Woche vorlegte.

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Dabei senkte das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr in der Mitte der Spanne um 32 Prozrnt. Als Grund nannte York eine Veränderung bei der Beschaffung durch die US-Regierung. Die Aktie ist im August bis zum Handelsschluss am Donnerstag um rund 38 Prozent gefallen und liegt seit dem Börsengang im Januar inzwischen mit rund 73 Prozent im Minus.

"Wir haben von mehreren Rüstungskonzernen gehört, dass die Vergabe neuer Aufträge weiterhin langsam voranschreitet. Das Ausmaß der Anpassung, die York in diesem Quartal vorgenommen hat, war jedoch größer als das, was wir bei anderen Unternehmen gesehen haben", schreibt JPMorgan-Analyst Seth Seifman am Sonntag in einer Research-Note. Er stufte die Aktie von Buy auf Hold herab.

Yorks Investmentstory beim Börsengang war die Fähigkeit des Unternehmens, kostengünstige Satelliten für das Golden-Dome-Projekt des Pentagon zu produzieren. Das war eine überzeugende Investmentstory, schließlich werden die US-Regierung für den geplanten Raketenschutzschirm voraussichtlich rund 175 Milliarden US-Dollar ausgeben.

Der Börsengang stieß auf eine Nachfrage, die rund 20-mal höher war als die Zahl der angebotenen Aktien. Die Aktie stieg anschließend bis zu ihrem Höchststand Ende April um bis zu 28 Prozent, bevor sie wieder deutlich nachgab. Zusätzlichen Druck brachte der rekordhohe Börsengang von SpaceX im Juni. Am Donnerstag schloss die York-Aktie auf einem neuen Rekordtief.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die York Space Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,63 % und einem Kurs von 9,20USD auf NYSE (21. August 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

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