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    Besonders beachtet!

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    Evotec Aktie unter starkem Abgabedruck - 21.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Evotec Aktie bisher Verluste von -1,30 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Besonders beachtet! - Evotec Aktie unter starkem Abgabedruck - 21.08.2026
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

    Evotec Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 21.08.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Evotec Aktie. Mit einer Performance von -1,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,76 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 3,3360, mit einem Minus von -1,30 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Evotec insgesamt ein Minus von -30,83 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -4,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,57 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -38,38 % verloren.

    Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,67 %
    1 Monat -5,57 %
    3 Monate -30,83 %
    1 Jahr -45,02 %
    Stand: 21.08.2026, 13:31 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursverfall und die Skepsis, ob sich Evotec kurzfristig erholen kann. Diskutiert werden Kurse zwischen 1 und 2 Euro sowie ein mögliches Comeback bis 5 Euro. Wegen verhaltener CEO-Prognosen und erwarteter Halbjahresumsätze von 270–310 Mio. Euro werden zunächst die nächsten Zahlen abgewartet. Uneinigkeit besteht über ein früheres, nicht formelles Halozyme-Interesse zu 11 Euro. KI-Kooperationen im Biotech-Sektor gelten als mögliche Wachstumschance.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    Zur Evotec Diskussion

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 593,73 Mio. € wert.

    Börsenstart Europa - 21.08. - FTSE Athex 20 stark +1,84 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Lonza Group und Co.

    Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %.

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    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

    -1,18 %
    -4,67 %
    -5,57 %
    -30,83 %
    -45,02 %
    -83,30 %
    -92,16 %
    -23,00 %
    -77,51 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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