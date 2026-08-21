Volkswagen (VW) Vz Aktie gut behauptet +1,42 % - 21.08.2026

Mit einer Performance von +1,42 % konnte die Volkswagen (VW) Vz Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Volkswagen (VW) Vz Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,24 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 75,64€, mit einem Plus von +1,42 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Volkswagen (VW) Vz Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -15,81 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um +3,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,54 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Volkswagen (VW) Vz eine negative Entwicklung von -28,12 % erlebt.

Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,25 % 1 Monat +2,54 % 3 Monate -15,81 % 1 Jahr -26,42 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 21.08.2026, 13:32 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um einen langwierigen VW-Turnaround, hohe Personal-, Energie- und Lohnkosten sowie strukturelle Defizite bei Software, Batterien, Hybriden und der China-Strategie. Einige sehen deshalb weiteres Abwärtspotenzial und plädieren für einen Short. Andere hoffen nach dem Traton-Verkauf auf Sonderdividende oder eine höhere Ausschüttung und warten auf die Quartalszahlen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,60 Mrd. € wert.

Überkapazitäten, Konkurrenz aus China, Jobabbau: Wegen der angespannten Marktlage sind beim Autobauer Volkswagen weitere Einschnitte für die Belegschaft im Gespräch. In der kommenden Woche kommt nun Konzernchef Oliver Blume erstmals zu einer …

Überkapazitäten, Konkurrenz aus China, Jobabbau: Wegen der angespannten Marktlage sind beim Autobauer Volkswagen weitere Einschnitte für die Belegschaft im Gespräch. In der kommenden Woche kommt nun Konzernchef Oliver Blume erstmals zu einer …

So schlagen sich die Wettbewerber von Volkswagen (VW) Vz

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,90 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +1,23 %. Toyota notiert im Plus, mit +2,13 %. Tesla legt um +0,98 % zu Stellantis notiert im Plus, mit +1,37 %.

Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar