DZ Bank senkt fairen Wert für Walmart auf 130 Dollar - 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walmart Aktie

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 88,65 auf Tradegate (21. August 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um -12,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,23 %.

Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 707,95 Mrd..

Walmart zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,9900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 139,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 154,00USD was eine Bandbreite von +40,31 %/+72,86 % bedeutet.