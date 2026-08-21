ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für Walmart auf 130 Dollar - 'Kaufen'
- DZ Bank senkt Walmart-Kursziel auf 130 US-Dollar
- Walmart bleibt trotz Enttäuschung auf Kaufen
- Online-Handel und Marktanteile treiben das Wachstum
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Walmart nach Zahlen zum zweiten Quartal von 155 auf 130 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Heimatmarkt habe enttäuscht, schrieb Katharina Schmenger am Freitag. Dem Kursrückgang als Reaktion auf die Zahlen hält sie jedoch für übertrieben. Die Wachstumstreiber für den Handelsriesen dürften der Online-Handel und steigende Marktanteile bleiben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 11:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walmart Aktie
Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 88,65 auf Tradegate (21. August 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um -12,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 707,95 Mrd..
Walmart zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,9900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 139,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 154,00USD was eine Bandbreite von +40,31 %/+72,86 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 130 US-Dollar