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    IT-Großhändler

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    ScanSource: Ist die Aktie des IT-Großhändlers unterbewertet?

    ScanSource ist eine Aktie, die bei vielen Anlegern unter dem Radar läuft. Dabei lohnt sich ein Blick auf das interessante Geschäftsmodell.

    Für Sie zusammengefasst
    • ScanSource übertrifft Gewinn- und Umsatzprognosen
    • Aktie steigt nach starken Zahlen um elf Prozent
    • MicroAge-Kauf stärkt Margen und Wachstumspotenzial
    • Report: Achtung, Korrektur!
    IT-Großhändler - ScanSource: Ist die Aktie des IT-Großhändlers unterbewertet?
    Foto: Andrew Brookes - Westend61

    ScanSoure verkauft Tech-Dienstleitungen und Hardware an Unternehmen und Reseller weiter. Es lohnt sich einen genaueren Blick auf das Unternehmen zu werfen, dessen Aktie am Donnerstag bärenstarke Zahlen vorgelegt hat. Denn die Papiere stiegen zweistellig nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen.

    Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,46 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 1,14 US-Dollar um 0,32 US-Dollar.

    Der Umsatz erreichte 953,1 Millionen US-Dollar und auch hier wurden die Analystenschätzung von 821,95 Millionen US-Dollar deutlich überflügelt. Und: Dies entspricht einem Anstieg von 17 Prozent gegenüber 812,9 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.

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    Nach den erfolgreichen Earnings kletterte die Aktie in der Spitze um rund 17 Prozent, fiel dann leicht ab, und schloss den Handelstag mit einem Plus von 11 Prozent ab.

    Die starken Kussprünge haben das KGV auf rund 15 anwachsen lassen. Das liegt mittlerweile über den historischen Durchschnitten. Der Fünfjahresdurchschnitt des KGV liegt bei rund 12 bis 15, damit bewegt sich die Aktie aktuell am oberen Ende ihrer historischen Bewertung.

    Allerdings ist das nicht automatisch teuer, denn ScanSource hat am Donnerstag zudem den Kauf von MicroAge bekannt gegeben, um sein margenschwaches Hardware-Geschäft um höhermargige Dienstleistungen in Bereichen wie Cloud, Cybersecurity, Data Center und KI zu erweitern und damit Wachstum und Profitabilität zu steigern.

    Entscheidend ist, dass mit dem Zukauf ein margenstärkeres Geschäft eingekauft wurde. Daher erscheint die Bewertung der Aktie gerechtfertigt und sollte für 2027 noch einiges an Potenzial abrufen können.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Scansource Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,07 % und einem Kurs von 47,40EUR auf Tradegate (21. August 2026, 13:36 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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