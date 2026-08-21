ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 248 Dollar
- Bernstein bestätigt SpaceX mit Kursziel 248 Dollar
- SpaceX-Mobilfunkgeschäft bietet Chancen und Hürden
- Distanz bleibt physikalische Hürde bis zum Orbit
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 248 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Douglas Harned beleuchtete am Donnerstag Chancen und Herausforderungen für das Mobilfunkgeschäft des Weltraum- und KI-Konzerns. Die Verbindung ins All gebe es seit Jahrzehnten. Inzwischen seien die Geräte kleiner geworden, die Rechner leistungsfähiger und der Speicherplatz üppig. Was aber unverändert geblieben sei, sei die schiere Distanz als physikalische Hürde - selbst bis zur niedrigen Erdumlaufbahn. Harned erinnerte daran, dass er die Multi-Billionen-Marktkapitalisierungschance vor allem mit dem Raumfahrtprogramm und KI-Rechenzentren im Orbit begründet hatte./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 22:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 04:05 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 115,8 auf Tradegate (21. August 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -6,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,34 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 891,85 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 233,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +82,74 %/+115,80 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 248 US-Dollar
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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Jetzt mal im Ernst, muss man so verblendet sein ? Ich rede nicht von Absicherung der Shortseller ! Sondern von denen (Großen) die investiert sind und sein müssen aber dem Braten nicht trauen auf steigende Kurse.
Wenn Sie langfristig an die Story glauben (Long-Einstellung), aber kurzfristig wegen der jüngsten Volatilität (z. B. durch die anstehenden Share Unlocks im August/September) besorgt sind, stehen Ihnen klassische Hedging-Instrumente zur Verfügung. [https://www.barrons.com/articles/spacex-stock-elon-musk-share-unlock-ipo-4d7503c3]
Praktische Absicherungsstrategien für die SPCX-Aktie
Da SpaceX nun regulär handelbar ist, können Sie Ihr Risiko präzise steuern: [https://www.hiive.com/securities/spacex-stock]
1. Absicherung über Put-Optionen (Classic Protective Put)
Dies ist die sauberste Methode, um sich als Long-Anleger abzusichern, ohne die Aktie verkaufen zu müssen.
- Wie es funktioniert: Sie kaufen eine Put-Option auf SPCX mit einem Basispreis (Strike Price) knapp unter dem aktuellen Kurs (z. B. bei 135 USD, wenn die Aktie bei rund 142–146 USD notiert). [https://robinhood.com/us/en/stocks/SPCX/, https://www.google.com/finance/quote/SPCX:NASDAQ]
- Der Effekt: Fällt die Aktie stark, gewinnt die Option an Wert und gleicht den Verlust in Ihrem Depot fast 1:1 aus. Steigt die Aktie entgegen Ihren Befürchtungen doch, verfällt die Option wertlos – Ihr einziger Verlust ist die gezahlte Optionsprämie (wie eine Versicherungsgebühr).
2. Der "Covered Call" (Zur Renditeoptimierung bei Seitwärtsphasen)
Wenn Sie nicht an einen brutalen Absturz glauben, sondern eher fehlendes Vertrauen in neue Höchstkurse haben, ist diese Strategie ideal.
- Wie es funktioniert: Sie besitzen die SPCX-Aktie und verkaufen gleichzeitig eine Call-Option (Short Call) mit einem höheren Basispreis (z. B. 165 USD).
- [https://www.hiive.com/securities/spacex-stock, https://www.tradingkey.com/de/analysis/stocks/us-stocks/261972511-spacex-options-debuts-breaking-record-first-day-trading-volume-investors-opportunities-tradingkey]
- Der Effekt: Sie erhalten sofort eine Prämie gutgeschrieben. Fällt oder stagniert die Aktie, polstert diese Prämie Ihren Verlust ab. Steigt die Aktie über 165 USD, müssen Sie Ihre Anteile zwar zu diesem Preis verkaufen, haben aber bis dahin den Kursgewinn plus die Prämie realisiert.
3. Absicherung über Short-Positionen (Paarhandel / CFDs)
Wenn Ihr Broker keine Optionen anbietet, können Sie über Differenzkontrakte (CFDs) arbeiten.
- Teil-Short: Sie verkaufen einen Teil der Positionsgröße als CFD leer (Short). Wenn Sie 100 SPCX-Aktien besitzen, gehen Sie mit 30 oder 50 Stück short.
- Der Effekt: Sie mindern Ihr Marktrisiko (Beta) temporär ab. Gewinnt die Aktie, verlieren Sie auf der Short-Seite, partizipieren aber mit den restlichen Aktien. Fällt sie, federt der Short-Gewinn den Buchverlust ab.
Witzig, hier mitzulesen. Da fällt mir was ein: Der Wetterbericht stimmt immer, nur das Datum nicht.
13f und 13 G Files zu SpaceX vom 30.06.2026 Die 13F- und 13G-Berichte für das
zum 30. Juni 2026 endende Quartal wurden Mitte August 2026 veröffentlicht und bieten erstmals einen umfassenden Einblick in die Eigentümerstruktur von SpaceX (Ticker: SPCX)
nach dem historischen Börsengang (IPO) vom 12. Juni 2026. Am Stichtag (30.06.2026) lag der Schlusskurs der SpaceX-Aktie bei 170,86 USD
.📋 Das wichtigste 13G-File: Die Beteiligung von Elon MuskAm 13. August 2026 reichte Elon Musk sein offizielles Schedule 13G bei der US-Börsenaufsicht SEC ein:
Anteil: Musk besitzt kontrollierende 48,4 % der wirtschaftlichen Rechte an SpaceX.
Aktienanzahl: Er hält 6.418.547.515 Aktien (auf umgewandelter Basis).
Struktur der Anteile:849.494.440 Class A-Aktien (über Trusts).
3.916.980.790 Class B-Aktien (über Trusts).
1.302.072.285 gesperrte Class B-Aktien (direkt gehalten).
350.000.000 Class B-Optionen, die innerhalb von 60 Tagen ausübbar sind.
Stimmrechtskontrolle: Da Class B-Aktien das 10-fache Stimmrecht besitzen, sichert sich Musk weiterhin über 82 % der gesamten Stimmrechte und behält die absolute Kontrolle über das Unternehmen.
Die wichtigsten 13F-Files: Institutionelle GroßinvestorenDie Mitte August eingereichten 13F-Berichte der großen Fonds und Tech-Konzerne zeigen eine extreme Konzentration der SpaceX-Aktien:Institutioneller InvestorGehaltene SpaceX-Aktien (Class A)Wert der Position (Stand 30.06.2026)Hintergrund / Details
Alphabet (Google)551,2 Millionen~94,20 Mrd. USDGrößter institutioneller Eigner. Entspricht einer mehr als 100-fachen Wertsteigerung des ursprünglichen 900-Mio.-Dollar-Investments aus dem Jahr 2015.
Fidelity Investments302,6 Millionen~51,70 Mrd. USDZweitgrößter gemeldeter institutioneller Anteilseigner.
Gigafund Management171,8 Millionen~29,35 Mrd. USDLangjähriger, spezialisierter SpaceX-Unterstützer.
Saudi Public Investment Fund (PIF)154,1 Millionen~26,30 Mrd. USDOffenlegung einer massiven strategischen Position des Staatsfonds.
Nvidia122,8 Millionen~20,98 Mrd. USDZweitgrößte Position in Nvidias Gesamtportfolio. Entstand durch die Umwandlung eines 10-Mrd.-USD-Investments in xAI aus dem Jahr 2025, nachdem xAI von SpaceX übernommen wurde.
Baillie Gifford51,4 Millionen~8,80 Mrd. USDDer schottische Vermögensverwalter setzt damit ebenfalls stark auf SpaceX.
BlackRock51,0 Millionen~8,71 Mrd. USDGroße Position im Zuge des IPO-Einstiegs.
Ontario Teachers' Pension Plan50,7 Millionen~8,66 Mrd. USDBedeutende Pensionskassen-Beteiligung.
AMD (Advanced Micro Devices)3,3 Millionen~565 Mio. USDÜberraschende Offenlegung einer kleineren strategischen Beteiligung trotz Nvidias Dominanz bei SpaceX-Rechenzentren.
Hinweis zum Marktwert: Die angegebenen Dollar-Werte beziehen sich exakt auf den Stichtag 30. Juni 2026 ($170,86 pro Aktie). Da der Kurs im Juli/August volatiler war und teilweise auf rund 140 bis 146 USD korrigierte, haben sich die aktuellen Portfoliowerte der Institutionen entsprechend verschoben.