Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 248 Dollar

Witzig, hier mitzulesen. Da fällt mir was ein: Der Wetterbericht stimmt immer, nur das Datum nicht.





Also nehmen wir mal eine große Firma - nennen wir sie Firma Q - hat Vorzugsaktien von SpaceX zu ~30 USD. Gleichzeitig mietet diese Firma Rechenleistung von SpaceX zum zig- Fachen Marktpreis (Y), was natürlich mathematisch wie folgt zu begründen ist: Wenn 6 x Y kleiner als Gewinn durch Kursdifferenz zu 30 USD, läuft der tote Gaul weiter. Und zwar genau so lange, wie sich das a) rechnet und b) Q gezwungen wird, diese Aktie zu halten. Das könnte man sogar noch mit Fug und Recht als Marktwirtschaft oder Kapitalismus bezeichnen. Der Zock fängt da an, wo Regeln verändert, verbogen, gebrochen, Institutionelle gezwungen werden und Kleinanleger in völliger Ahnungslosigkeit investieren. Dazu brauche ich ja hoffentlich nicht zu erklären, wie viele und welche Q's (Plural) hinter SpaceX stehen.





Der kleine Anleger bekommt davon natürlich wenig mit und wundert sich und wundert sich, warum der tote Gaul noch läuft.





Wenn dann noch Portfoliomanager öffentlich sagen, ja wir müssen SpaceX aufnehmen aber ein Totalkverlust spielt sich dann bei uns nur im 2,5% Bereich ab, sollte beim letzten kleinen Aktieninteressierten die Lampe im Hinterstübchen angehen und sofern Gier das Hirn noch nicht komplett aufgefressen hat, raus aus allem, was mit diesem Krebsgeschwür zu tun hat.





Im Klartext: Kann die Aktie steigen: Ja, sicher.

Kann die Aktie fallen? Die Aktie wird untergehen wie eine Ente aus Blei, das sagte mir der Wetterbericht heute. Leider weiss auch ich nicht, wann und exakt deshalb lass ich die Finger weg. Wahrscheinlich dann, wenn der erste ernstzunehmende Physiker den Zeigefinger hebt und sagt: Entschuldigung, öhem, ich hab da mal was berechnet...