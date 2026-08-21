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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 248 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein bestätigt SpaceX mit Kursziel 248 Dollar
    • SpaceX-Mobilfunkgeschäft bietet Chancen und Hürden
    • Distanz bleibt physikalische Hürde bis zum Orbit
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 248 Dollar
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 248 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Douglas Harned beleuchtete am Donnerstag Chancen und Herausforderungen für das Mobilfunkgeschäft des Weltraum- und KI-Konzerns. Die Verbindung ins All gebe es seit Jahrzehnten. Inzwischen seien die Geräte kleiner geworden, die Rechner leistungsfähiger und der Speicherplatz üppig. Was aber unverändert geblieben sei, sei die schiere Distanz als physikalische Hürde - selbst bis zur niedrigen Erdumlaufbahn. Harned erinnerte daran, dass er die Multi-Billionen-Marktkapitalisierungschance vor allem mit dem Raumfahrtprogramm und KI-Rechenzentren im Orbit begründet hatte./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 22:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 04:05 / UTC

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    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 115,8 auf Tradegate (21. August 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -6,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 891,85 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 233,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +82,74 %/+115,80 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 248 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 248,00$, was eine Steigerung von +83,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe SpaceX-Bewertung und die daraus abgeleitete Absturzgefahr; ein möglicher Anthropic-Börsengang könnte die KI-Fantasie und Kapitalzuflüsse neu ordnen. Zugleich werden steigende Verschuldung, Zinsen und die Profitabilität der KI-Investitionen als Risiken gesehen. Die Freigabe von bis zu 319 Mio. Aktien könnte den Kurs belasten. Ein kleiner Verfallstag dürfte kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgen, während politische Startförderung und chinesische Konkurrenz als Kurstreiber beziehungsweise Risiken gelten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

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    dpa-AFX
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