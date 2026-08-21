Börsen Update
Börsen Update Europa - 21.08. - FTSE Athex 20 stark +1,99 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:43) bei 26.053,42 PKT und steigt um +0,28 %.
Top-Werte: Hochtief +2,12 %, Siemens Energy +1,75 %, BMW +1,69 %
Flop-Werte: Bayer -1,56 %, MTU Aero Engines -0,85 %, Rheinmetall -0,79 %
Der MDAX bewegt sich bei 32.008,04 PKT und steigt um +0,96 %.
Top-Werte: Salzgitter +6,89 %, Aurubis +5,29 %, ThyssenKrupp +4,44 %
Flop-Werte: TKMS -2,20 %, HENSOLDT -1,68 %, Sartorius Vz. -1,47 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.069,66 PKT und steigt um +0,10 %.
Top-Werte: IONOS Group +2,68 %, PVA TePla +2,35 %, SILTRONIC AG +2,27 %
Flop-Werte: HENSOLDT -1,68 %, Ottobock -1,51 %, Sartorius Vz. -1,47 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.438,60 PKT und gewinnt bisher +0,27 %.
Top-Werte: Banco Santander +1,89 %, Siemens Energy +1,75 %, Ferrari +1,72 %
Flop-Werte: Bayer -1,56 %, L'Oreal -1,11 %, Air Liquide -1,04 %
Der AT 20 steht aktuell (13:59:44) bei 6.617,33 PKT und steigt um +0,69 %.
Top-Werte: PORR +2,70 %, voestalpine +2,69 %, STRABAG +2,65 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -0,70 %, Raiffeisen Bank International -0,53 %, Wienerberger -0,36 %
Der CH 20 bewegt sich bei 14.313,57 PKT und fällt um -0,02 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,71 %, Amrize +1,45 %, Holcim +1,16 %
Flop-Werte: UBS Group -0,94 %, Partners Group Holding -0,86 %, Novartis -0,27 %
Der FR 40 steht bei 8.459,78 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.
Top-Werte: ArcelorMittal +2,86 %, STMicroelectronics +1,83 %, Schneider Electric +1,64 %
Flop-Werte: Thales -1,15 %, L'Oreal -1,11 %, Publicis Groupe -1,08 %
Der SE 30 steht bei 3.294,45 PKT und gewinnt bisher +1,22 %.
Top-Werte: Sandvik +3,39 %, SSAB Registered (A) +2,56 %, Alfa Laval +2,11 %
Flop-Werte: Getinge (B) -0,45 %, AstraZeneca -0,39 %, Essity Registered (B) -0,34 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.660,00 PKT und steigt um +1,99 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +3,32 %, Public Power +2,00 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,44 %
Flop-Werte: Piraeus Port Authority -0,37 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,13 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,29 %
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