MBB Aktie heute im Plus (182,00€) - 21.08.2026

Am heutigen Handelstag konnte die MBB Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,82 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die MBB Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 182,00€, mit einem Plus von +2,82 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

MBB SE ist eine börsennotierte mittelständische Industrieholding mit Fokus auf langfristige Beteiligungen (u.a. Aumann, DTS, Friedrich Vorwerk). Leistungen: Buy-and-Build, operative Weiterentwicklung, dezentrale Steuerung. Marktstellung: kleiner, fokussierter Player im deutschen Beteiligungsmarkt. Konkurrenten: Aurelius, Indus, Gesco. USP: konservative Bilanz, hoher Cash-Bestand, Unternehmerkultur, Familienmehrheit.

Der Kurs der MBB Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -8,29 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die MBB Aktie damit um -0,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,97 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die MBB um -14,75 % verloren.

Während MBB heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,27 %. Damit gehört MBB heute zu den auffälligeren Werten.

MBB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,78 % 1 Monat +2,97 % 3 Monate -8,29 % 1 Jahr +13,24 %

Informationen zur MBB Aktie

Stand: 21.08.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 5 Mio. MBB Aktien. Damit ist das Unternehmen 989,38 Mio.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von MBB

INDUS Holding, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,74 %.

MBB Aktie jetzt kaufen?

Ob die MBB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MBB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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