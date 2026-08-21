Bitcoin vor dem Wochenende im Höhenflug: BTC steigt um 19,5 % in 7 Tagen - 21.08.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +5,02 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 79.474,91USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +1,85 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +7,03 %, Solana SOL/USD änderte sich um +3,00 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +19,50 %, ETH/USD um +27,02 %, SOL/USD um +20,36 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +35,73 %.

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