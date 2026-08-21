🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    3-Monatshoch

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Schulden treiben Gold: Kommt jetzt der Angriff auf 5.000 US-Dollar?

    Gold springt auf den höchsten Stand seit drei Monaten und knackt eine wichtige technische Marke. Ein schwacher US-Dollar und Sorgen um die US-Schulden nähren nun die Hoffnung auf 5.000 US-Dollar.

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis erreicht Dreimonatshoch bei 4.591 Dollar
    • Schwacher US-Dollar und Schuldenrisiken treiben Gold
    • Fed-Signale und Zentralbankkäufe prägen den Ausblick
    • Report: Achtung, Korrektur!
    3-Monatshoch - US-Schulden treiben Gold: Kommt jetzt der Angriff auf 5.000 US-Dollar?
    Foto: Unsplash

    Der Goldpreis ist am Freitag auf den höchsten Stand seit etwa drei Monaten gestiegen. Rückenwind liefern ein schwächerer US-Dollar, Sorgen um die US-amerikanischen Staatsfinanzen und neue Maßnahmen des US-Finanzministeriums am Anleihemarkt. Der Spotpreis stieg zeitweise um 1,6 Prozent auf 4.591 US-Dollar je Unze.

    Ole Hansen, Rohstoffstratege bei der Saxo Bank, sieht laut CNBC vor allem die wachsende US-Verschuldung und den schwächeren US-Dollar als Treiber. Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent hätten die Sorgen um die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen nicht zerstreuen können.

    Bessent signalisierte zudem, dass das Finanzministerium seine Rückkäufe von Staatsanleihen weiter ausweiten könnte. Bereits am Mittwoch hatte die Behörde angekündigt, das Rückkaufvolumen bei länger laufenden Papieren zu verdoppeln.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31. August 2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Der nächste wichtige Impuls könnte nun von der US-Notenbank kommen. "Gold-Bullen müssen möglicherweise auf die neuesten geldpolitischen Signale aus Jackson Hole warten, bevor sie versuchen, die Marke von 5.000 US-Dollar zurückzuerobern", sagte Han Tan, Chefmarktanalyst bei Bybit.

    Gold

    +1,28 %
    +5,92 %
    +12,07 %
    -0,02 %
    +35,66 %
    +139,58 %
    +151,41 %
    +239,72 %
    +1.047,10 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0

    Auch Joel Frick, Head Financial Service & Solutions bei der Bendura Bank, bleibt mittelfristig optimistisch. Die zuletzt gestiegenen Realrenditen hätten Gold zwar belastet, ein großer Teil dieser Anpassung dürfte inzwischen aber erfolgt sein.

    Unterstützung sieht Frick durch anhaltende Goldkäufe der Zentralbanken, geopolitische Unsicherheit, hohe Staatsverschuldung und die Diversifizierung weg vom US-Dollar. Sein Basisszenario sieht Gold zum Jahresende bei rund 4.600 US-Dollar je Unze.

    Besonders interessant seien in diesem Umfeld hochwertige Goldproduzenten mit starken freien Cashflows, soliden Bilanzen und guten Wachstumsperspektiven. Diese könnten von einem erneuten Anstieg des Goldpreises überproportional profitieren.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 4.583USD auf Lang & Schwarz (21. August 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    3-Monatshoch US-Schulden treiben Gold: Kommt jetzt der Angriff auf 5.000 US-Dollar? Gold springt auf den höchsten Stand seit drei Monaten und knackt eine wichtige technische Marke. Ein schwacher US-Dollar und Sorgen um die US-Schulden nähren nun die Hoffnung auf 5.000 US-Dollar.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     