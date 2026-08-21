US-Schulden treiben Gold: Kommt jetzt der Angriff auf 5.000 US-Dollar?

Ole Hansen, Rohstoffstratege bei der Saxo Bank, sieht laut CNBC vor allem die wachsende US-Verschuldung und den schwächeren US-Dollar als Treiber. Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent hätten die Sorgen um die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen nicht zerstreuen können.

Der Goldpreis ist am Freitag auf den höchsten Stand seit etwa drei Monaten gestiegen. Rückenwind liefern ein schwächerer US-Dollar, Sorgen um die US-amerikanischen Staatsfinanzen und neue Maßnahmen des US-Finanzministeriums am Anleihemarkt. Der Spotpreis stieg zeitweise um 1,6 Prozent auf 4.591 US-Dollar je Unze.

Bessent signalisierte zudem, dass das Finanzministerium seine Rückkäufe von Staatsanleihen weiter ausweiten könnte. Bereits am Mittwoch hatte die Behörde angekündigt, das Rückkaufvolumen bei länger laufenden Papieren zu verdoppeln.

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Der nächste wichtige Impuls könnte nun von der US-Notenbank kommen. "Gold-Bullen müssen möglicherweise auf die neuesten geldpolitischen Signale aus Jackson Hole warten, bevor sie versuchen, die Marke von 5.000 US-Dollar zurückzuerobern", sagte Han Tan, Chefmarktanalyst bei Bybit.

Auch Joel Frick, Head Financial Service & Solutions bei der Bendura Bank, bleibt mittelfristig optimistisch. Die zuletzt gestiegenen Realrenditen hätten Gold zwar belastet, ein großer Teil dieser Anpassung dürfte inzwischen aber erfolgt sein.

Unterstützung sieht Frick durch anhaltende Goldkäufe der Zentralbanken, geopolitische Unsicherheit, hohe Staatsverschuldung und die Diversifizierung weg vom US-Dollar. Sein Basisszenario sieht Gold zum Jahresende bei rund 4.600 US-Dollar je Unze.

Besonders interessant seien in diesem Umfeld hochwertige Goldproduzenten mit starken freien Cashflows, soliden Bilanzen und guten Wachstumsperspektiven. Diese könnten von einem erneuten Anstieg des Goldpreises überproportional profitieren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 4.583USD auf Lang & Schwarz (21. August 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.





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