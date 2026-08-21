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    JEFFERIES stuft Aroundtown auf 'Underperform'

    JEFFERIES stuft Aroundtown auf 'Underperform'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underperform" belassen. Analyst Pierre-Emmanuel Clouard schaute am Freitag auf die Nettoanfangsrenditen in der europäischen Immobilienbranche, also die Verhältnisse zwischen tatsächlichen Mieterträgen und dem in die Immobilien geflossenen Kapital. Mit Blick auf die Juli-Daten der tatsächlich eingepreisten Renditen zeichne sich keine Erholung der Immobilienbewertungen ab, so der Experte. Die Portfoliowerte deutscher Wohnimmobilienunternehmen seien sogar eher rückfallgefährdet. Dies gelte besonders für Aroundtown wegen zusätzlicher Büroanlagen./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:04 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:04 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 2,052EUR auf Tradegate (21. August 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Pierre-Emmanuel Clouard
    Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




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