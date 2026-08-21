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    Aktien New York Ausblick

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    Dow dürfte sich nach Monatstief stabilisieren

    Für Sie zusammengefasst
    • Dow dürfte nach Rücksetzer zunächst stabil bleiben
    • Ölpreis und Anleiherenditen sorgen für Entlastung
    • Technologiewerte und Ross Stores legen deutlich zu
    Aktien New York Ausblick - Dow dürfte sich nach Monatstief stabilisieren
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer des Dow Jones Industrial am Vortag dürfte der Leitindex am Freitag weitere Verluste zunächst vermeiden. Der Broker IG Markets berechnete den Dow rund eine Stunde vor der Startglocke mit 0,6 Prozent im Plus bei 53.070 Punkten.

    Zur Stabilisierung dürfte beitragen, dass der Ölpreis am Freitag nicht weiter steigt. Auch am US-Anleihemarkt ist zunächst Ruhe eingekehrt, nachdem ein starker Anstieg der Renditen die Aktienmärkte zuletzt belastet hatte.

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    Der August war für die US-Börsen bislang ein Monat mit starken Schwankungen. Am 5. August hatte der Dow Jones Industrial nach einer mehrtägigen fulminanten Rally bei 54.744 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Anschließend gab der Dow fast 2.000 Punkte oder 3,6 Prozent wieder ab.

    Im vorbörslichen Handel zeigten sich Technologiewerte von ihrer freundlichen Seite. Papiere von Tesla , Micron , Intel , AMD und Broadcom legten zu. Der technologielastige Index Nasdaq 100 wurde von IG Markets 0,6 Prozent höher indiziert bei 29.400 Zählern.

    Aktien von Ross Stores verteuerten sich vorbörslich um gut sieben Prozent. Der Discount-Textilhändler mit fast 2.000 Filialen in den USA hat nach einem starken Quartal die Gewinnprognose für das Gesamtjahr erhöht./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 406 auf Tradegate (21. August 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +0,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 953,21 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.345,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +6,80 %/+92,83 % bedeutet.





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