Basler Aktie mit starker Tagesperformance - 21.08.2026

Die Basler Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,80 % auf 23,225€ zulegen. Das sind +0,850 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Basler Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,33 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 23,225€, mit einem Plus von +3,80 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Basler AG entwickelt und produziert Industriekameras und Bildverarbeitungslösungen für Automatisierung, Medizintechnik, Verkehr und Retail. Kernprodukte sind Machine-Vision-Kameras, Embedded-Vision-Systeme und Software. Basler zählt zu den führenden Anbietern im industriellen Bildverarbeitungsmarkt. Wichtige Wettbewerber: Allied Vision, Teledyne FLIR, IDS, Cognex. Stärken: breites Portfolio, hohe Zuverlässigkeit, starke OEM-Beziehungen, globale Vertriebsstruktur.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Basler Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -20,08 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Basler Aktie damit um -13,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,79 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +46,38 % gewonnen.

Während Basler heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,26 %.

Basler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,58 % 1 Monat -22,79 % 3 Monate -20,08 % 1 Jahr +51,52 %

Informationen zur Basler Aktie

Stand: 21.08.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 32 Mio. Basler Aktien. Damit ist das Unternehmen 710,33 Mio.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Teledyne Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,28 %. SONY GROUP CORPORATION notiert im Plus, mit +0,68 %.

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Ob die Basler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Basler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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