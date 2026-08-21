WOCHENAUSBLICK
26.000 Punkte auf der Kippe - Nvidia und Jackson Hole im Fokus
- Dax bleibt in neuer Woche auf Konsolidierungskurs
- Nvidia und Jackson Hole prägen die Börsenwoche
- Renditen und geopolitische Sorgen belasten Aktien
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt bleibt in der neuen Woche wohl auf Konsolidierungskurs. "Es knirscht im Gebälk der Weltfinanzmärkte", schrieb LBBW-Analyst Henning Oligmüller. Dreh- und Angelpunkt im Dax dürfte die Marke von 26.000 Punkten bleiben. Auf der Agenda steht im Zuge der auslaufenden Berichtssaison mit Nvidia nochmals ein letzter Höhepunkt. Ansonsten sehen Experten in dem Notenbanktreffen in Jackson Hole ein "Zünglein an der Waage".
Angesichts der Dax-Verluste in der vergangenen Tagen sprach Marktexperte Jochen Stanzl von der Consors Bank von einem "technischen Rücksetzer zurück auf das alte Juli-Hoch bei 26.000 Punkten" und einer Pattsituation, die es aktuell an dieser Marke gebe. Derzeit scheinen erste Investoren bei einem Fall darunter schnell wieder zuzugreifen, doch nach oben fehlen die Nachkäufer, damit der Dax wieder seine Bestmarke von knapp 26.574 Punkten erreichen kann.
Die Uneinigkeit über die Lage des europäischen Aktienmarktes drücken auch Kommentare großer US-Banken aus: Experten von Bank of America bleiben mit Verweis auf die Unsicherheiten rund um die KI-Monetarisierung und die Energieversorgung skeptisch für hiesige Aktien. Eine von der Nachrichtenagentur Bloomberg ausgewertete Umfrage zum marktbreiten Index Stoxx Europe 600 zeigt aber, dass Goldman Sachs und JPMorgan für Europa zu den größten Optimisten gehören - mit Verweis auf robuste Unternehmensgewinne.
"Der Gewinnschub der Unternehmen im zurückliegenden Vierteljahr tröstet über so manche Delle hinweg, die hohe Ölpreise, steigende Renditen und geopolitische Sorgen angerichtet haben", glaubt auch der Consors-Experte Stanzl. Impulse auf dieser Ebene dürften aber wieder seltener werden, denn die Berichtssaison ist bereits stark abgeklungen.
Aus Deutschland werden im Wochenverlauf mit Dermapharm , Aroundtown , Asta Energy Solutions , Fielmann und Delivery Hero nur noch die Zahlen von Nachzüglern aus dem Nebenwerte-Segment erwartet, von denen teilweise schon Eckdaten und angepasste Ausblicke bekannt sind.
Für den Gesamtmarkt von größerer Bedeutung wird der Mittwochabend, wenn nach US-Börsenschluss der Chipkonzern Nvidia Zahlen vorlegt, zusätzlich ergänzt um die Resultate des Softwareriesen Salesforce und des PC- und Serverherstellers HP Inc .
Die Commerzbank verspricht sich von Nvidia für das zweite Quartal erneut Rekordumsätze. Vor allem dürfte der Chipriese aber wegen der Sorgen der Anleger rund um den Ausbau der KI-Kapazitäten kritisch beäugt werden. Zuletzt hatten steigende Anleiherenditen die Bedenken vergrößert, dass die Finanzierungskosten ausufern. Experte Atif Malik von der Citigroup will deshalb seinen Fokus bei dem Chipkonzern neben der neuen Prozessorarchitektur Rubin auch auf Finanzierungsaspekte legen.
Konjunkturseitig steht am Dienstag zunächst der deutsche Ifo-Index im Blickfeld, gefolgt vom US-Deflator der privaten Konsumausgaben (PCE) am Mittwoch, der besonders maßgeblich für die US-Notenbank Fed ist. Vor dem Hintergrund der zuletzt erhöhten Marktzinsen dürfte diese dann zum Wochenende hin wieder das Zepter übernehmen, wenn am Donnerstag das jährliche Notenbanktreffen in Jackson Hole beginnt. Auf diesem steht am Freitag der Auftritt des Fed-Präsidenten Kevin Warsh im Fokus.
Die Zins- und Inflationssorgen waren zuletzt wegen des anhaltenden Iran-Kriegs wieder größer geworden, denn ein diplomatischer Durchbruch mit dem Ziel einer Wiederöffnung der Straße von Hormus bleibt in weiter Ferne. "Die militärische Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran köchelt auf kleiner Flamme vor sich hin", kommentierte LBBW-Experte Oligmüller. Vor diesem Hintergrund sei es auch kein Wunder gewesen, dass die Aktienmärkte nach ihrem starken August-Auftakt zuletzt etwas auf Tauchstation gegangen seien./tih/ag/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 39,15 auf Tradegate (21. August 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -6,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,90 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,51 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +50,39 %/+69,19 % bedeutet.
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QUELLEN (klickbar)
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1 · DAX Xetra-Kassa (Standard-Referenz)
Deutsche Börse / Börse Frankfurt: https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
2 · Vortag OHLC + Historie (Gegenprüfung der Xetra-Werte)
finanzen.net DAX: https://www.finanzen.net/index/dax
(Do 20.08.: O 26.050,95 · H 26.062,15 · T 25.914,11 · C 25.983,04 · −0,42 %)
tagesschau-Marktbericht (vierter Verlusttag, Schluss 25.983):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/marktberichte/marktbericht-dax-dow-nikkei-staatsverschuldung-100.html
Di/Mi-OHLC: finanzen.net-Ticker + finanzen100:
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/schwache-performance-in-frankfurt-dax-notiert-im-minus-15884683
https://www.finanzen100.de/index/dax-performance-index_H877766596_20735/
3 · Vorbörsliche Indikation (L&S, ~07:15 MESZ: 25.966,52)
onvista DAX: https://www.onvista.de/index/DAX-Index-20735
4 · Termine
dpa-AFX-TAGESVORSCHAU via onvista: https://www.onvista.de/news/2026/08-20-tagesvorschau-termine-am-21-august-2026-0-10-26545019
5 · US-Schlüsse vom Donnerstag
Dow (NYSE): https://www.nyse.com/quote/index/DJI — 52.759,21 · −1,32 %
NDX (Nasdaq OMX / Yahoo Finance): https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/NDX
https://finance.yahoo.com/quote/%5ENDX/history/ — 29.213,16 · −0,72 %
6 · 10J-US-Rendite (20.08.: 4,71 %)
Macromicro: https://en.macromicro.me/series/354/10year-bond-yield
7 · Brent (~93,3 USD)
onvista Rohstoffe: https://www.onvista.de/rohstoffe/Oelpreis-Brent-5389904
wallstreetONLINE: https://www.wallstreet-online.de/rohstoffe/oelpreis-brent
8 · PMI-Vorwerte Juli (DEU Verarb. 52,2 · DEU Dienste 49,8 · EUR Composite 51,9)
S&P Global PMI: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/d1e6f58e7dac4f7dbf2d435b7024002a
investing.com Kalender: https://de.investing.com/economic-calendar/
9 · Marken im Bild
Eigene Berechnung (Floor-Trader) auf den offiziellen Xetra-Schlussdaten.
Basis der Jahrespivots: Xetra 2025 (H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41).
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HINWEISE
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- Alle Kurse und Marken im Bild sind Xetra-Kassa. Indikationen (z. B. L&S)
sind KEINE Xetra-Kurse und nur klar gekennzeichnet verwendet.
- Alle Zeitangaben in MESZ.
- Die Kerzen sind eine eigene Darstellung aus belegten OHLC-Werten.
- Die Kerzenformationen sind eine Einordnung „aus meiner Sicht“, keine
Handelsempfehlung.
- Freitag: nach 20:00 Uhr keine weiteren Posts.
- Dow und Nasdaq erscheinen wegen der Aktualität erst wieder im
Nachmittagsbriefing.
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DISCLAIMER
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
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DAX Xetra-Kassa · Donnerstag ca. 07:30 Uhr MESZ · US-Indizes erst im Nachmittagsbild
hier nur Quellen und Hinweise
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DAX MITTWOCH (offizielle Xetra-Kassa, Börse Frankfurt)
- Eröffnung 26.146,12 · Hoch 26.187,82 · Tief 26.063,37 · Schluss 26.091,33 (−0,14 %)
- Spanne 124,45 Pkt · Schluss bei 22,5 % der Spanne
- Quelle: Deutsche Börse (live.deutsche-boerse.com → DAX → Kurshistorie):
https://live.deutsche-boerse.com/index/dax/kurshistorie/historische-kurse-und-umsaetze
- Hinweis: Das Mi-Hoch 26.187,82 lag knapp ÜBER der Jahres-R1 26.177 — die Marke
wurde getestet und wieder abgewiesen.
MARKEN FÜR DONNERSTAG (Floor-Trader, eigene Berechnung, nur Xetra)
- Eingang: H 26.187,82 · T 26.063,37 · C 26.091,33
- P 26.114,17 · R1 26.164,98 · S1 26.040,53 · R2 26.238,62 · S2 25.989,72 · R3 26.289,43 · S3 25.916,08
- Jahres-R1 26.177 (Traditional Jahr, Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41)
RAHMEN
- Drei rote Tage in Folge, aber der dritte war klein mit Dochten beidseitig: Abverkauf verliert an Kraft.
- Die Jahres-R1 26.177 wurde am Mittwoch getestet und abgewiesen — sie bleibt der Deckel für Erholungen.
- US-Schluss höher (Dow +0,22 %, S&P +0,21 %) nach Treasury-Rückkauf — Nasdaq-100 blieb im Minus (−0,16 %).
TERMINE HEUTE (MESZ)
- 08:00 DEU Erzeugerpreise 7/26 · 11:00 EUR Bauproduktion · 12:00 Bundesbank Monatsbericht
- 14:30 USA Philadelphia Fed + Erstanträge · 16:00 USA Frühindikator
https://www.onvista.de/news/2026/08-19-tagesvorschau-termine-am-20-august-2026-0-10-26544684
US-SCHLUSS MITTWOCH (Kontext)
- Dow 53.463,05 (+0,22 %) · S&P 500 7.707,98 (+0,21 %) · Nasdaq Comp. 26.331,09 (+0,16 %) · NDX 29.426,02 (−0,16 %)
https://abcnews.com/Business/wireStory/major-us-stock-indexes-fared-wednesday-8192026-135786651
https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/NDX
HINWEISE
- DAX-Standard-Quelle: offizielle Xetra-Kassa der Deutschen Börse (Börse Frankfurt):
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax · https://www.boerse-frankfurt.de/indices/dax
- Kerzen/Marken: eigene Darstellung, nur belegtes OHLC. „Absich." = Absicherung.
- Kein Setup ohne den genannten Auslöser; Ideen nur für die Xetra-Session.
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
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DAX Xetra-Kassa · Mittwoch ca. 07:15 Uhr MESZ · US-Indizes erst im Nachmittagsbild
hier nur Quellen und Hinweise
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DAX DIENSTAG (offizielle Xetra-Kassa, OHLC)
- Eröffnung 26.280,86 · Hoch 26.292,95 · Tief 26.119,54 · Schluss 26.128,36 (−0,80 %)
- Spanne 173,41 Pkt · Schluss bei 5,1 % der Spanne (nah am Tief)
- Quelle: tagesschau/Infront (Xetra) + dpa-AFX-Schlussbericht, Gegencheck finanzen.at
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-unter-druck-12108037
https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/schwache-performance-in-frankfurt-dax-fallt-zum-ende-des-dienstagshandels-1036471231
MARKEN FÜR MITTWOCH (Floor-Trader, eigene Berechnung, nur Xetra)
- Eingang: H 26.292,95 · T 26.119,54 · C 26.128,36
- P 26.180 · R1 26.241 · S1 26.068 · R2 26.354 · S2 26.007 · R3 26.414 · S3 25.894
- Jahres-R1 26.177 (Traditional Jahr, Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41)
RAHMEN
- DAX fiel unter die Jahres-R1 26.177 zurück → die Marke wirkt jetzt als Kappe.
- Pivot 26.180 und Jahres-R1 26.177 liegen fast deckungsgleich (Doppelmarke als Widerstand).
- Treiber: Bundes-/Staatsanleihen auf 15-Jahres-Hoch, Brent über 90 USD (Iran), schwache US-Vorgaben.
TERMINE HEUTE (MESZ)
- 08:00 GBR Verbraucherpreise · 09:10 EZB-Chefin Lagarde · 11:00 EUR HICP final
- 20:00 FOMC-Protokoll (Juli-Sitzung 28.–29.07.) — nach EU-Schluss, betrifft Donnerstag
https://www.wallstreet-online.de/wirtschaftskalender
https://blog.kraken.com/economic-brief/august-12-2026
US-SCHLUSS DIENSTAG (Kontext)
- Dow 53.343,40 (−0,22 %) · S&P 500 7.691,76 (−0,69 %) · Nasdaq-100 29.505,02 (−1,63 %)
https://www.cnbc.com/2026/08/17/stock-market-today-live-updates.html
https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/NDX
HINWEISE
- DAX-Standard-Quelle: offizielle Xetra-Kassa der Deutschen Börse (Börse Frankfurt):
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax · https://www.boerse-frankfurt.de/indices/dax
- Kerzen/Marken: eigene Darstellung, nur belegtes OHLC. „Absich." = Absicherung.
- Kein Setup ohne den genannten Auslöser; Ideen nur für die Xetra-Session.
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.