Kevin Warsh vor seiner ersten Feuertaufe in Jackson Hole

Den Auftakt macht die Rede von Warsh am Freitag um 16 Uhr deutscher Zeit. Anders als in den Vorjahren gibt es danach keine Fragerunde, die Ansprache wird jedoch live übertragen und dürfte erneut der markttreibendste Programmpunkt des Tages werden.

Am Freitag richten sich die Augen der Finanzwelt wieder auf Wyoming. Beim traditionellen Notenbanktreffen in Jackson Hole tritt Fed-Chef Kevin Warsh erstmals als Notenbankchef ans Rednerpult, und Goldman Sachs rechnet mit spürbaren Reaktionen an den Devisenmärkten.

Historisch lasse sich rund um die Rede eine erhöhte Volatilität beim Euro-Dollar-Kurs beobachten, so die Goldman-Sachs-Experten. Eine klare Richtung der Bewegung sei jedoch nicht erkennbar. Unter Warshs Vorgänger Jerome Powell fielen die Ausschläge im Schnitt größer aus als noch unter Janet Yellen oder Ben Bernanke.

Besondere Aufmerksamkeit gilt diesmal der Unsicherheit über den Charakter der Rede. Bei der Pressekonferenz nach der Juli-Sitzung hatte Warsh eingeräumt, noch nicht entschieden zu haben, ob er eine grundsätzliche Standortbestimmung liefern oder konkrete Hinweise zu den geldpolitischen Schritten bis Jahresende geben werde.

Neben Warsh nimmt auch EZB-Ratsmitglied Isabel Schnabel am Freitag an einer Podiumsdiskussion teil. Das offizielle Programm mit allen Rednern wird erst am Donnerstagabend veröffentlicht.

Als Rahmenthema der diesjährigen Konferenz haben die Veranstalter Finanzinnovationen und deren Folgen für Zahlungsverkehr und Regulierung festgelegt, was vor allem die akademischen Vorträge prägen dürfte. Für kurzfristige Marktreaktionen könnten laut Goldman Sachs eher die zahlreichen Interviews am Rande der Konferenz sorgen, die traditionell ab Mittwoch über die großen US-Sender laufen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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