Ihre wichtigsten Termine
Spannende Updates von: Unilever & Standard Life sowie frische US-Konjunkturdaten
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
08:00 Uhr, Großbritannien: Standard Life, Halbjahreszahlen
Großbritannien: Unilever, Capital Markets Day
Konjunkturdaten
09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 7/26
11:00 Uhr, Griechenland: Arbeitslosenquote Q2/26
11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 7/26
14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 8/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 04.09.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Factory Orders s.a. (MoM) 08:00 DEU Factory Orders n.s.a. (YoY) 10:50 GBR BoE Gouverneur Bailey Rede 11:00 EUR Retail Sales (YoY) 11:00 EUR Retail Sales (MoM) 11:00 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 14:30 CAN Net Change in Employment 14:30 USA Arbeitslosenquote 14:30 USA Erwerbsbeteiligungsquote 14:30 USA U6 Unterbeschäftigungsquote 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) 14:30 USA Nonfarm Payrolls 14:30 CAN Average Hourly Wages (YoY) 14:30 CAN Unemployment Rate 16:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex 16:00 CAN Ivey Purchasing Managers Index s.a
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:15
|Webinar
|WH SelfInvest: US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Live-Analyse und Trade-Ideen.
|06.09. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|07.09. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|07.09. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
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