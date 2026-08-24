Preisgrenzen und Steuersenkung: Polen macht es vor - lohnt sich der Tanktrip?

Damit beträgt der Preisvorteil derzeit enorme 70 Cent je Liter E10 und rund 57 Cent bei Diesel. Bei 60 Litern summiert sich der reine Preisvorteil auf rund 42 Euro beim Benziner und 34 Euro beim Diesel. Wer zusätzlich einen 20-Liter-Reservekanister füllt und damit insgesamt 80 Liter kauft, kommt auf etwa 56 beziehungsweise 46 Euro Ersparnis.

Deutschlands hohe Spritpreise machen den Blick über die Grenze zurzeit sehr attraktiv. Super E10 kostete zuletzt im bundesweiten Durchschnitt 2,165 Euro je Liter, Diesel 2,260 Euro. Damit liegt Benzin nur knapp unter seinem bisherigen Rekordhoch. In Polen sieht es ganz anders aus: Am Montag wurden für Benzin 95 (E10) im Schnitt 6,33 Zloty (1,47 Euro), für Diesel 7,27 Zloty (1,69 Euro) verlangt.

Doch für Tanktouristen zählt nicht nur der Zapfsäulenpreis. Die Fahrt nach Polen kostet schließlich ebenfalls Kraftstoff. Für unsere Rechnung nehmen wir einen Benziner mit 7,0 Litern Verbrauch je 100 Kilometer und einen Diesel mit 6,0 Litern an und rechnen konservativ mit den deutschen Kraftstoffpreisen für die gesamte Zusatzstrecke.

Für Berliner wird es ab etwa 45 bis 50 Litern knapp rentabel. Von Berlin nach Słubice sind es rund 102 Kilometer pro Strecke. Hin und zurück fallen damit gut 200 Kilometer an. Der Benziner verbraucht dabei Kraftstoff für rund 31 Euro, der Diesel für etwa 27 Euro. Wer lediglich 60 Liter in Polen kauft, spart gegenüber Deutschland zunächst rund 42 Euro bei E10. Nach Abzug der Fahrtkosten bleiben jedoch nur noch etwa 11 Euro. Beim Diesel schrumpft die Ersparnis von 34 Euro sogar auf lediglich rund 7 Euro.

Zeit, Reifenverschleiß und sonstige Fahrzeugkosten sind dabei noch nicht berücksichtigt. Nur zum Tanken nach Polen zu fahren, ist bei 60 Litern aus Berlin daher kaum attraktiv. Auch weil der Tank schon zu fast einem Viertel wieder leer ist. Interessanter wird es bei 80 Litern. Bei E10 beträgt der Preisvorteil an der Zapfsäule rund 56 Euro. Nach Fahrtkosten bleiben etwa 25 Euro Ersparnis. Beim Diesel sind es noch rund 18 Euro.

Wer den Tankstopp mit einem ohnehin geplanten Einkauf in Polen verbindet, kann die Rechnung zusätzlich verbessern. Dann können zusätzlich zum Spritpreis weitere Einsparungen hinzukommen. Es ist allerdings nicht alles günstiger im Nachbarland. Während Lebensmittel, Getränke (mit und ohne Alkohol) und Tabak im Schnitt mehr als 10 Prozent billiger sind, sind Computer, Smartphones, Elektronik und Schuhe eher teurer, zeigen Eurostat-Daten. Restaurants und Hotels sind im Schnitt sogar rund 26 Prozent günstiger als in Deutschland.

Wer in einer Grenzstadt wie beispielsweise Frankfurt (Oder) lebt, für den sieht die Rechnung noch viel freundlicher aus. Słubice liegt direkt auf der anderen Seite der Oder, erste polnische Tankstellen sind nur wenige Kilometer entfernt. Die Fahrtkosten spielen deshalb praktisch keine Rolle. Selbst wenn für Hin- und Rückfahrt 10 zusätzliche Kilometer angesetzt werden, entstehen bei unserem Modellauto nur rund 1,50 Euro Fahrtkosten beim Benziner beziehungsweise 1,40 Euro beim Diesel. Bei 60 Litern bleiben damit ungefähr 40 Euro Ersparnis bei E10 und 33 Euro bei Diesel übrig. Bei 80 Litern steigt der Vorteil auf rund 54 Euro beziehungsweise 44 Euro.

Dass die Differenz derzeit so groß ist, liegt auch an einem staatlichen Eingriff Warschaus. Polen hat zum 17. August die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe von 23 auf 8 Prozent gesenkt. Gleichzeitig führte die Regierung wieder täglich festgelegte Höchstpreise ein. Die Maßnahmen sollen bis Ende August gelten und die Folgen der gestiegenen Energiepreise abfedern. Am Montag durfte Benzin 95 höchstens 6,54 Zloty, Diesel höchstens 7,59 Zloty je Liter kosten. Die tatsächlichen Durchschnittspreise liegen sogar darunter.

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Für deutsche Autofahrer eröffnet das kurzfristig ein ungewöhnlich großes Preisgefälle. Doch je weiter der Wohnort von der Grenze entfernt liegt, desto wichtiger wird die Menge. Die Rechnung zeigt: Eine Fahrt von 100 Kilometer (zB aus Berlin oder Dresden) ist für 60 Liter allein zum Tanken kaum lohnend. Mit 80 Litern oder zusammen mit einem Einkauf wird sie dagegen interessanter. In Grenzstädten wie Frankfurt (Oder), Görlitz oder Schwedt lohnt sich der Sprung über die Grenze schon bei einer normalen Tankfüllung.

Für die 80-Liter-Variante gibt es allerdings eine wichtige Grenze: Nach deutschem Energiesteuerrecht dürfen Privatpersonen Kraftstoff aus einem anderen EU-Staat im Haupttank ihres Fahrzeugs sowie zusätzlich bis zu insgesamt 20 Liter in Reservebehältern steuerfrei nach Deutschland bringen. Ein Modell mit 60 Liter Fahrzeugtank plus 20 Liter geeignetem Reservekanister ist damit grundsätzlich möglich.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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