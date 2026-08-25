RBC stuft Zalando auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain beleuchtete am Montag die Gründe für die schwache Konsumstimmung in Deutschland und ihre Auswirkungen auf die europäische Einzelhandelsbranche. Next und Zalando dürften am stärksten von der anhaltenden Verschiebung der Einkäufe im Modebereich in den Onlinehandel profitieren./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 17:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 17:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 22,93EUR auf Lang & Schwarz (25. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Richard Chamberlain
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Chamberlain
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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