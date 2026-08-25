BERENBERG stuft Thyssenkrupp Nucera auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Hold" belassen. Analyst James Carmichael bleibt zurückhaltend für den Spezialisten für Wasserelektrolyseanlagen. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Unsicherheit hinsichtlich des Auftragseingangs. Eine Erholung der Auftragsbücher bleibe maßgeblich für die Wachstumsstory im Bereich Grüner Wasserstoff./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 16:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 7,813EUR auf Lang & Schwarz (25. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: James Carmichael

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp Nucera

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 9

Kursziel alt: 9

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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