BERENBERG stuft Thyssenkrupp Nucera auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Hold" belassen. Analyst James Carmichael bleibt zurückhaltend für den Spezialisten für Wasserelektrolyseanlagen. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Unsicherheit hinsichtlich des Auftragseingangs. Eine Erholung der Auftragsbücher bleibe maßgeblich für die Wachstumsstory im Bereich Grüner Wasserstoff./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 16:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 7,813EUR auf Lang & Schwarz (25. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: James Carmichael
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp Nucera
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9
Kursziel alt: 9
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Carmichael
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp Nucera
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9
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