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    Lockheed Martin

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    Ein Traumchart

    Nachdem die Aktie den bärischen Keil mit einem Rückgang unter 599,20 US-Dollar nach unten aufgelöst hatte, setzte die erwartete Korrektur ein. Der Kurs fiel dabei bis zum 38,2 % Fibonacci-Retracement und damit gleichzeitig zum 50-Tage-Durchschnitt bei 561,90 US-Dollar. Diese wichtige Unterstützungszone könnte nun für eine vorübergehende Stabilisierung sorgen.

    Gelingt anschließend ein Anstieg über 591,65 US-Dollar, wäre ein erneuter Angriff auf das Zwischenhoch bei 610,50 US-Dollar möglich. Für die darüber liegenden Kursziele bei 633,77 und 658,04 US-Dollar müsste die Aktie allerdings zunächst die Augusthochs überwinden.

    Aus technischer Sicht bleibt dennoch ein Unsicherheitsfaktor bestehen: Eine zweite Korrekturwelle ist bislang ausgeblieben. Sollte es dazu kommen, könnte die Aktie nochmals deutlich unter Druck geraten. In diesem Fall wäre ein Rückgang bis zur horizontalen Unterstützung bei 540,00 US-Dollar möglich. Dort befindet sich zugleich der 200-Tage-Durchschnitt, der im Chart durch die rote Linie dargestellt wird.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Buy-Limit-Order : 540,00 US-Dollar

    Kursziele : 610,50 und 633,77 US-Dollar

    Renditechance via DN3ZXW : 140 Prozent

    Anlagehorizont : 3 - 4 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Lockheed Martin Corp. (Tageschart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 572,95 // 586,67 // 605,00 // 612,75 US-Dollar
    Unterstützungen: 556,55 // 550,39 // 540,00 // 527,33 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN3ZXW Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 0,39 - 0,40 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 521,1508 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp.
    KO-Schwelle: 521,1508 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 566,18 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 610,50 US-Dollar
    Hebel: 12,15 Kurschance: + 140 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DN0LX2 Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 0,45 - 0,46 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 617,4104 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp.
    KO-Schwelle: 617,4104 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 566,18 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 10,54 Kurschance:
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Lockheed Martin Ein Traumchart Nachdem die Aktie den bärischen Keil mit einem Rückgang unter 599,20 US-Dollar nach unten aufgelöst hatte, setzte die erwartete Korrektur ein. Der Kurs fiel dabei bis zum 38,2 % Fibonacci-Retracement und damit gleichzeitig zum 50-Tage-Durchschnitt …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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