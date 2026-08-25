Ein Traumchart

Gelingt anschließend ein Anstieg über 591,65 US-Dollar, wäre ein erneuter Angriff auf das Zwischenhoch bei 610,50 US-Dollar möglich. Für die darüber liegenden Kursziele bei 633,77 und 658,04 US-Dollar müsste die Aktie allerdings zunächst die Augusthochs überwinden.

Nachdem die Aktie den bärischen Keil mit einem Rückgang unter 599,20 US-Dollar nach unten aufgelöst hatte, setzte die erwartete Korrektur ein. Der Kurs fiel dabei bis zum 38,2 % Fibonacci-Retracement und damit gleichzeitig zum 50-Tage-Durchschnitt bei 561,90 US-Dollar. Diese wichtige Unterstützungszone könnte nun für eine vorübergehende Stabilisierung sorgen.

Aus technischer Sicht bleibt dennoch ein Unsicherheitsfaktor bestehen: Eine zweite Korrekturwelle ist bislang ausgeblieben. Sollte es dazu kommen, könnte die Aktie nochmals deutlich unter Druck geraten. In diesem Fall wäre ein Rückgang bis zur horizontalen Unterstützung bei 540,00 US-Dollar möglich. Dort befindet sich zugleich der 200-Tage-Durchschnitt, der im Chart durch die rote Linie dargestellt wird.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 540,00 US-Dollar

Kursziele : 610,50 und 633,77 US-Dollar

Renditechance via DN3ZXW : 140 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Lockheed Martin Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN3ZXW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,39 - 0,40 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 521,1508 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 521,1508 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 566,18 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 610,50 US-Dollar Hebel: 12,15 Kurschance: + 140 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN0LX2 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,45 - 0,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 617,4104 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 617,4104 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 566,18 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,54 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.