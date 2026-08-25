Zweite Korrekturwelle erwarten!

Zu Beginn der Woche konnte sich die Aktie der Bank of America im Bereich von 62,00 US-Dollar zunächst stabilisieren. Sollte daraus eine Erholung entstehen, wäre kurzfristig ein Anstieg bis in den Bereich von 63,21 US-Dollar möglich. Danach ist allerdings mit einer weiteren Verkaufswelle zu rechnen. Dabei dürfte zumindest der 50-Tage-Durchschnitt bei 60,50 US-Dollar, dargestellt durch die blaue Linie, getestet werden.

Da der bisherige Aufwärtstrend gebrochen wurde, ist zunächst mit weiteren Kursverlusten zu rechnen. Für Anleger könnte sich dadurch allerdings eine interessante Gelegenheit ergeben, die Aktie auf einem günstigeren Niveau einzusammeln. Aus mittel- bis langfristiger Sicht dürfte dem laufenden Aufwärtstrend nämlich noch eine weitere Aufwärtsbewegung fehlen. Diese könnte gleichzeitig neue Rekordstände ermöglichen.

Aus technischer Sicht wäre ein Rückgang bis auf 57,83 US-Dollar besonders interessant. Dort liegt das 61,8 % Fibonacci-Retracement. Nach der aktuellen Einschätzung der mittel- bis langfristigen Kursbewegung könnte die Aktie an dieser Marke wieder Halt finden und ihren übergeordneten Aufwärtstrend fortsetzen.

Gelingt die Stabilisierung, wäre anschließend ein Anstieg bis auf 72,61 US-Dollar möglich. Damit würde sich bis Jahresende durchaus weiteres attraktives Kurspotenzial ergeben.

Vorsicht wäre dagegen bei einem Rückgang unter 56,93 US-Dollar geboten. Diese Marke entspricht dem Januarhoch. Ein Bruch darunter dürfte einen Test des mittelfristigen Aufwärtstrends bei 55,25 US-Dollar auslösen. Gleichzeitig würde ein solcher Kursrutsch allerdings auch das Bild einer nachhaltigen Rallye deutlich eintrüben.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 57,80 US-Dollar

Kursziele : 61,52 und 65,22 US-Dollar

Renditechance via DN2K83 : 95 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bank of America Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2K83 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,69 - 0,70 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 54,3204 US-Dollar Basiswert: Bank of America Corp. KO-Schwelle: 54,3204 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 62,18 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 65,22 US-Dollar Hebel: 7,64 Kurschance: + 95 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU63QD Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,65 - 0,66 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 69,7078 US-Dollar Basiswert: Bank of America Corp. KO-Schwelle: 69,7078 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 62,18 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,93 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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