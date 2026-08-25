Almonty Industries, Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Co (H) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
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🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
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|🥇
|Almonty Industries
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
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|🥇
|Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Co (H)
|+13,46 %
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|Fujikura
|+9,26 %
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|Northern Data
|+8,33 %
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|Ganfeng Lithium Group Ltd Registered (H)
|-5,23 %
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|Meituan Registered (B)
|-5,83 %
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|🟥
|Pilbara Minerals
|-6,57 %
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DroneShield
Wochenperformance: +2,99 %
Wochenperformance: +2,99 %
Platz 1
Metaplanet
Wochenperformance: +46,23 %
Wochenperformance: +46,23 %
Platz 2
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Wochenperformance: +29,23 %
Wochenperformance: +29,23 %
Platz 3
Energiekontor
Wochenperformance: -3,58 %
Wochenperformance: -3,58 %
Platz 4
Alibaba Group
Wochenperformance: -9,78 %
Wochenperformance: -9,78 %
Platz 5
Gerresheimer
Wochenperformance: -7,71 %
Wochenperformance: -7,71 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: +11,99 %
Wochenperformance: +11,99 %
Platz 7
Verbio
Wochenperformance: +2,02 %
Wochenperformance: +2,02 %
Platz 8
Gerresheimer
Wochenperformance: -7,71 %
Wochenperformance: -7,71 %
Platz 9
Vonovia
Wochenperformance: -1,80 %
Wochenperformance: -1,80 %
Platz 10
Rheinmetall
Wochenperformance: -7,73 %
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Platz 11
Bitcoin
Wochenperformance: +25,29 %
Wochenperformance: +25,29 %
Platz 12
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Co (H)
Wochenperformance: +9,94 %
Wochenperformance: +9,94 %
Platz 13
Fujikura
Wochenperformance: -11,08 %
Wochenperformance: -11,08 %
Platz 14
Northern Data
Wochenperformance: +6,56 %
Wochenperformance: +6,56 %
Platz 15
Ganfeng Lithium Group Ltd Registered (H)
Wochenperformance: +4,25 %
Wochenperformance: +4,25 %
Platz 16
Meituan Registered (B)
Wochenperformance: -7,51 %
Wochenperformance: -7,51 %
Platz 17
Pilbara Minerals
Wochenperformance: +4,82 %
Wochenperformance: +4,82 %
Platz 18
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