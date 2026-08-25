Silber crasht auf 68,07 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 38,92551USD. Heute notiert Silber bei 68,07USD. Ihr Einsatz wäre nun 8.742,98USD wert – ein Zuwachs von +74,86 %.

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 68,07. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Silber nahe der technisch und psychologisch wichtigen Marke von 70 US-Dollar. Ein Tagesschluss darüber wird als mögliches Signal für einen Short- oder physischen Squeeze gesehen. Der Spotpreis liegt zeitweise über dem September-Future. Silberminen gelten als gehebelte Vorläufer; HUI, GDX und GDXJ steigen, während die Kursziele weit auseinanderliegen. Als fundamentale Treiber werden wachsender Silberbedarf durch Robotik, Elektronik, Militär und langlebige Güter diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.