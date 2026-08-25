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    Bitcoin steigt über 80.000 US-Dollar - Höchster Stand seit über drei Monaten

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin steigt erstmals seit Monaten über 80.000
    • Trump-Treffen weckt Hoffnung auf weniger Regulierung
    • Bitcoin gewinnt in einer Woche rund 15.000 Dollar
    Bitcoin steigt über 80.000 US-Dollar - Höchster Stand seit über drei Monaten
    Foto: Kanchanara - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Dienstag seine Kursgewinne der vergangenen Handelstage ausgebaut und ist erstmals seit mehr als drei Monaten über die Marke von 80.000 US-Dollar gestiegen. Am Morgen wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp zu 80.750 Dollar gehandelt und damit mehr als zwei Prozent höher als am Vortag. Zeitweise stieg der Kurs im frühen Handel bis auf 81.255 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Mitte Mai.

    Am Markt wurde der Kursgewinn mit einem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Vertretern der Kryptobranche erklärt. Die Zusammenkunft sorgte für mehr Optimismus hinsichtlich des Engagements der Regierung für den Kryptosektor. Trump drängt darauf, dass ein Gesetzentwurf zur Regulierung von Kryptowährungen umgesetzt wird. Die Anleger hoffen auf weniger Regulierung beim Handel mit Kryptowährungen.

    "Investoren dies- und jenseits des Atlantiks setzen darauf, dass Washington der Branche keine Steine mehr in den Weg legt", sagte Analyst Timo Emden von Captrader. "Auf der Suche nach Anlagealternativen zum US-Dollar scheint am Bitcoin offensichtlich derzeit kein Weg vorbeizuführen."

    Bereits seit etwa einer Woche hat der Bitcoin kräftig an Wert gewonnen. In dieser Zeit ging es mit dem Kurs etwa 15.000 Dollar nach oben.

    Zu den stärksten Treibern zählte die Ankündigung der US-Regierung in der vergangenen Woche, verstärkt eigene Staatsanleihen zurückkaufen zu wollen, was den US-Dollar belastete. Mit der Maßnahmen sollen die Renditen der Staatspapiere gesenkt werden, auch um den Schuldendienst für die US-Regierung günstiger zu machen. Hohe Renditen an den Anleihemärkten können zudem Unternehmer und Verbraucher belasten, wenn sie Kredite aufnehmen.

    Der Bitcoin liegt jedoch noch unter seinem Jahreshoch, dass er im Januar bei knapp 98.000 Dollar markiert hatte. Befürchtungen über Leitzinsanhebungen hatten zwischenzeitlich die Kursentwicklung beim Bitcoin gedämpft. Steigende Zinsen führen unter anderem zu höheren Finanzierungskosten und veranlassen einige Investoren dazu, Geld aus riskanten Anlageklassen wie dem Bitcoin abzuziehen./jkr/mis

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