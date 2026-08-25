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    Märkte am Morgen

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    USA wollen den Iran in die Knie zwingen – Bitcoin über 80.000 – Teure Tech-Visa

    Iran-Sanktionen, Tech-Abverkauf, Bitcoin über 80.000 US-Dollar und High Noon in Wolfsburg. Was am Dienstag wichtig wird.

    Für Sie zusammengefasst
    • Tech-Abverkauf belastet US-Börsen vor Nvidia-Zahlen
    • USA verschärfen Iran-Sanktionen und den Zollstreit
    • Bitcoin über 80.000 Dollar und Streit bei VW
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Märkte am Morgen - USA wollen den Iran in die Knie zwingen – Bitcoin über 80.000 – Teure Tech-Visa
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    S&P 500 und Nasdaq 100 haben den Montag im Minus beendet. Der Schuldige war schnell gefunden: Technologieaktien gaben deutlich nach. Nvidia verlor knapp drei Prozent, Micron rutschte fast sechs Prozent ab, Broadcom büßte 2,6 Prozent ein.

    Hintergrund war nicht nur die Unsicherheit rund um US-Sanktionsdrohungen gegen Iran, sondern auch wachsender politischer Widerstand gegen KI-Rechenzentren in den USA. Investoren blicken zudem auf eine prall gefüllte Woche: Nvidia legt Quartalszahlen vor, dazu steht ein vielbeachteter Inflationsbericht an.

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    Neue Iran-Sanktionen

    US-Finanzminister Scott Bessent hat eine massive Ausweitung der Sekundärsanktionen gegen Iran angekündigt. Ziel sei es, Teheran vollständig vom globalen Finanzsystem zu trennen und sämtliche Einnahmequellen der Revolutionsgarden zu kappen. Im Fokus stehen digitale Vermögenswerte, Gold, Technologie, Luftfahrt und Schifffahrt. Institutionen, die im Auftrag Irans Geldwäsche betreiben, sollen vom Dollar-System ausgeschlossen werden. Konkrete Maßnahmen gegen Drittstaaten nannte Bessent nicht, kündigte aber bis Ende der Woche eine "große Ankündigung" zur Sanktionierung eines Finanzinstituts an.

    Unterdessen wurde in der Straße von Hormus erneut ein Öltanker angegriffen. Vor der Küste Omans traf ein unbekanntes Geschoss den Maschinenraum, das Schiff wurde manövrierunfähig. Die Besatzung blieb unverletzt, ein Bekenntnis gab es zunächst nicht.

    USA gegen Kanada: Zollstreit eskaliert

    Auch an einer anderen Front kämpft Washington derzeit: Der Handelsstreit mit Kanada spitzt sich zu. Donald Trump kündigte am Montag an, die Zölle auf kanadische Autos, Lkw, Autoteile und Stahl ab dem 1. Januar 2027 auf 50 Prozent zu verdoppeln. Kanada reiße die USA seit Jahren über den Tisch, schrieb Trump auf Truth Social. 

    Arbeitsvisa für USA sollen teurer werden - wieder einmal

    Nach einem gescheiterten Versuch im Juni will Washington nun im Rahmen eines regulären Gesetzgebungsverfahrens eine Gebühr von rund 103.000 US-Dollar pro gefördertem H-1B-Kandidaten einführen. Der neue Vorschlag greift breiter als der vorherige und würde nahezu alle Neuanträge erfassen. Kritiker warnen, die Abgabe käme faktisch einem Stopp des Programms gleich, das seit Jahren als wichtigstes Eingangstor für ausländische Fachkräfte in IT, Medizin und Finanzwesen gilt.

    DAX

    Der DAX verharrt am Dienstagmorgen bei Tradegate kaum verändert aber auf hohem Niveau bei rund 26.160 Punkten. "Das war gestern das bislang zweitniedrigste Handelsvolumen in diesem Jahr", schreibt Thomas Altmann von QC Partners. "Noch weniger DAX-Aktien wurden nur am Pfingstmontag gehandelt. Am Moment treffe sehr wenige Käufer auf sehr wenige Verkäufer. Die geringe Verkaufsbereitschaft sichert den DAX nach unten ab."

    Rohstoffe und Kryptowährungen

    Der Ölpreis erholte sich am Dienstag leicht vom Vortagesrückgang. Brent kletterte auf 92,44 US-Dollar je Barrel, WTI auf 85,38 Dollar. Der US-Dollar profitierte von den Sanktionsankündigungen und legte nach drei Verlustwochen in vier wieder zu.

    Gold stieg auf den höchsten Stand seit mehr als drei Monaten: Der Spotpreis erreichte zeitweise 4.640 US-Dollar je Unze. 

    Der Bitcoin hat am Dienstag die Marke von 80.000 US-Dollar geknackt und notiert am Morgen bei rund 80.650 US-Dollar. Ausgelöst wurde der Schub unter anderem durch einen Short-Squeeze. Über vier Milliarden US-Dollar an Leerverkaufspositionen wurden dabei zwangsweise aufgelöst. Frische Zuflüsse in Spot-Bitcoin-ETFs und eine verbesserte Risikobereitschaft der Anleger stützten den weiteren Anstieg.

    Volkswagen vor Belegschafts-Konfrontation

    Bei Volkswagen eskaliert die Auseinandersetzung um den Sparkurs: In der Wolfsburger Zentrale trifft die Belegschaft am Dienstag bei einer Betriebsversammlung auf den Vorstand. Der Betriebsrat fordert Klarheit über angekündigte Einschnitte, die Tausende Stellen und bis zu vier Werke betreffen sollen. 

    Trump kauft SpaceX-Anteile

    US-Präsident Donald Trump hat im Juni Anteile an Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX im Wert von bis zu 50.000 US-Dollar erworben. Das geht aus einer Pflichtmeldung hervor, die Trump am 12. August unterzeichnete und am 22. August veröffentlicht wurde. Der Kauf vom 23. Juni war Teil von mehr als 1.000 Aktientransaktionen, die Trump in jenem Monat tätigte.

    Quartalszahlen und Konsumklima im Fokus

    Am Dienstag stehen Quartalsergebnisse von Bank of Montreal, Dick's Sporting Goods, Intuit, Box und Zoom an. Dazu veröffentlichen die USA aktuelle Konsumklimazahlen, die Hinweise geben könnten, ob die Kauflaune der Verbraucher angesichts des wirtschaftlichen Gegenwinds bröckelt. 

    In der neuen Folgen unseres Podcasts "Börse, Baby!" geht es heute ebenfalls um die Nvidia-Earning und das Treffen in Jackson Hole. Hören Sie doch Mal rein!

     

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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