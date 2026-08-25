43 Prozent des Öls aus Krisenregionen: Der unterschätzte Krisenherd am Markt

Zusammengenommen produzierten die betroffenen Länder auf Basis der Fördermengen von 2025 rund 45 Millionen Barrel Öl pro Tag. Das entspricht mehr als 43 Prozent des weltweiten Angebots. Zu den wichtigsten Risikoregionen zählen der Nahe Osten, Russland, Libyen, Venezuela und Teile Zentralasiens.

Der globale Ölmarkt steht vor einer ungewöhnlichen Belastungsprobe. Berechnungen von Reuters zeigen, dass im Jahr 2026 fast die Hälfte des weltweiten Erdölangebots aus Ländern stammen könnte, die von geopolitischen Konflikten betroffen sind. Die Analyse auf Basis von Daten der Internationalen Energieagentur (IEA) verdeutlicht, wie stark die globale Energieversorgung inzwischen von politischen Krisen abhängig ist.

Vor sechs Monaten lösten die Angriffe der USA und Israels auf den Iran die schwerste Ölversorgungskrise der jüngeren Geschichte aus. Ein Ende der Unsicherheit ist bislang nicht absehbar. Gleichzeitig hat der Krieg zwischen Russland und der Ukraine die Energiemärkte weiter belastet. Angriffe auf russische Energieanlagen führten zu Produktions- und Raffinerieausfällen, auch im benachbarten Kasachstan kam es zu Einschränkungen. Zusätzlich verschärften die anhaltenden Konflikte in Libyen sowie die von den USA verhängten Beschränkungen für venezolanische Ölexporte die Situation. Besonders kritisch ist dabei, dass die Probleme nicht nur die Förderung betreffen, sondern zunehmend auch die Verarbeitung des Rohöls.

Nach Einschätzung von Analysten fehlen derzeit im Golfgebiet zwischen 5 und 7 Millionen Barrel Öl pro Tag. Saudi-Arabien leitet Teile seiner Exporte über alternative Routen um, während Händler versuchen, Lieferungen aus der Straße von Hormus trotz der Risiken aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig bleiben die Handelswege anfällig. Angriffe im Roten Meer und in der Nähe des Suezkanals haben gezeigt, wie schnell wichtige Transportverbindungen gestört werden können.

Der Engpass liegt inzwischen zunehmend bei Raffinerien. Die Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine haben die weltweiten Raffineriekapazitäten laut Reuters um etwa zehn Prozent reduziert. Besonders Russland steht unter Druck: Die Ukraine hat wiederholt russische Raffinerien angegriffen, darunter Anlagen im weit entfernten Omsk, rund 2.700 Kilometer vom ukrainisch kontrollierten Gebiet entfernt. Die Folgen zeigen sich vor allem bei Benzin und Diesel. Russland kämpft mit Treibstoffknappheit und hat Exporte von Benzin und Diesel eingeschränkt. Gleichzeitig sind die Dieselpreise in den USA trotz hoher Raffinerieauslastung auf Rekordniveau gestiegen.

Für Anleger ist das ein entscheidender Punkt: Der nächste Energiepreisschub könnte weniger durch fehlendes Rohöl entstehen, sondern durch knappe Treibstoffe. Höhere Kraftstoffpreise wirken direkt auf die Inflation und erhöhen den Druck auf Notenbanken, die Zinsen länger hoch zu halten. Gleichzeitig belasten steigende Finanzierungskosten Staaten mit hoher Verschuldung – darunter auch die USA, deren Schuldenstand inzwischen rund 40 Billionen US-Dollar erreicht hat.

Die Internationale Energieagentur hat bereits große Mengen aus strategischen Ölreserven freigegeben, um die Versorgung zu stabilisieren. Diese Notmaßnahmen sind inzwischen weitgehend abgeschlossen. Gleichzeitig sinken die weltweiten Lagerbestände weiter. Damit bleibt der Ölmarkt extrem anfällig: Schon eine zusätzliche Störung in einer wichtigen Förderregion oder bei zentralen Handelswegen könnte die Preise erneut deutlich nach oben treiben.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 89,86USD auf Lang & Schwarz (25. August 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.

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