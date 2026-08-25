Deutsche Wirtschaft im Frühjahr kräftiger gewachsen
Für Sie zusammengefasst
- Deutsche Wirtschaft wächst im zweiten Quartal stärker
- Statistikamt korrigiert BIP-Wachstum auf 0,3 Prozent
- Zuwachs gegenüber dem Vorquartal fällt höher aus
Foto: Siarhei - 356130783
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal etwas stärker gewachsen als zunächst angenommen. Statt 0,2 Prozent Wachstum errechnete das Statistische Bundesamt beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) nun 0,3 Prozent Plus zum Vorquartal./ben/als/DP/nas
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