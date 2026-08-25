Deutscher Staat im ersten Halbjahr im Minus
Für Sie zusammengefasst
- Staat verzeichnete 71,3 Milliarden Euro Defizit
- Defizit von Bund und Ländern lag bei 3,1 Prozent
- Gemeinden und Sozialversicherung wurden einbezogen
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Staat hat im ersten Halbjahr 71,3 Milliarden Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung bei 3,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt anhand erster Daten errechnet hat./ben/als/DP/nas
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