Bitcoin über 80.000 US-Dollar – deutlich mehr Potenzial voraus?

Bitcoin notiert am Dienstagmorgen 4,9 Prozent höher bei 80.750 US-Dollar und baut sein Wochenplus damit auf 25,95 Prozent aus. Ethereum steigt um weitere 2,81 Prozent auf 2.510 US-Dollar und kommt innerhalb einer Woche auf ein Plus von 32,64 Prozent. Noch stärker entwickelt sich XRP mit einem weiteren Kursplus von 3,94 Prozent auf 1,52 US-Dollar und führt damit den Kryptomarkt mit einem Wochengewinn von 53,44 Prozent an.

Der Kryptomarkt setzt seine Rallye am Dienstag fort. Bitcoin durchbricht erstmals seit Mitte Mai die Marke von 80.000 US-Dollar, während Ethereum und XRP ebenfalls wichtige Widerstände überwinden.

Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarkts steigt um weitere 3,45 Prozent auf 2,71 Billionen US-Dollar.

Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial

Mehrere Marktbeobachter halten die jüngste Krypto-Rallye für mehr als eine kurzfristige Gegenbewegung. Fundstrat verweist auf massive Zuflüsse in Bitcoin- und Ethereum-ETFs, steigende Handelsaktivität und eine höhere Nachfrage nach längerfristigen Bitcoin-Optionen. Das spreche dafür, dass Investoren zunehmend auf eine nachhaltigere Erholung setzen.

Auch Needham-Analyst John Todaro sieht weiteres Potenzial. Ein großer Teil des Verkaufsdrucks durch Miner und Krypto-Unternehmen könnte bereits abgearbeitet sein. Gleichzeitig war die Stimmung zuletzt auf einem der niedrigsten Niveaus seit 2022. Frisches Kapital könnte deshalb auf einen Markt treffen, in dem viele schwache Anleger bereits ausgestiegen sind.

Technisch liefert Bitcoin ebenfalls positive Signale. Der Sprung über die 200-Tage-Linie ist laut 22V Research äußerst selten. Vergleichbare Konstellationen führten in der Vergangenheit zu weiteren deutlichen Kursgewinnen.

PCE und Jackson Hole: Darauf kommt es jetzt an

Ob der Ausbruch Bestand hat, dürfte nun auch von der US-Geldpolitik abhängen. Am Mittwoch steht der PCE-Preisindex im Mittelpunkt. Das bevorzugte Inflationsmaß der Fed könnte entscheidende Hinweise auf den weiteren Zinskurs liefern.

Eine überraschend hohe Kerninflation könnte die Renditen von US-Staatsanleihen und den US-Dollar wieder nach oben treiben und damit die Krypto-Rallye bremsen. Schwächere Inflationsdaten würden dagegen die Aussicht auf weniger restriktive Finanzierungsbedingungen stärken.

Noch größere Aufmerksamkeit dürfte anschließend Jackson Hole auf sich ziehen. Am Freitag hält Fed-Chef Kevin Warsh dort seine erste große Rede seit seinem Amtsantritt. Anleger erhoffen sich davon Hinweise, wie Warsh die hartnäckige Inflation bewertet und welchen Kurs die US-Notenbank in den kommenden Monaten einschlagen könnte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!