AKTIE IM FOKUS
Gerresheimer-Rückschlag wegen Interimchef-Abschied
- Gerresheimer-Aktien vorbörslich deutlich schwächer
- Röhrhoffs Rücktritt verunsichert die Anleger erneut
- Lehmann und Schalk übernehmen vorerst seine Aufgaben
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt nahe 28 Euro stabilisierten Gerresheimer -Aktien haben am Dienstag vorbörslich einen deutlichen Rückschlag erlebt. Der überraschende Rücktritt des Interimchefs Uwe Röhrhoff erhöht wieder die Unsicherheit unter den Anlegern, wie es bei dem angeschlagenen Verpackungshersteller weitergeht.
Auf der Plattform Tradegate wurden die Titel am Morgen fast acht Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt. Dort gezahlte 25,85 Euro würden auf Xetra ein Tief seit zwei Wochen bedeuten.
Das Unternehmen arbeitete seit geraumer Zeit Bilanzunstimmigkeiten auf, die den Kurs Ende Februar bis unter 15 Euro gedrückt hatten. Die seitdem spürbare Erholung hatte dann Ende Juli bei 32 Euro gegipfelt, als ein Spartenverkauf finanzielle Luft schaffte. Seitdem war die Aktie bei etwa 28 Euro auf Richtungssuche.
Ein Händler monierte die unklare Lage, die der frühe Rücktritt von Röhrhoff mit sich bringe. Der Manager hat sein Mandat, das ohnehin nur bis längstens Oktober 2026 galt, auf eigenen Wunsch beendet. Finanzchef Wolf Lehmann und Vorstandsmitglied Achim Schalk sollen bis auf Weiteres seine Aufgaben übernehmen./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,97 % und einem Kurs von 26,10 auf Tradegate (25. August 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -7,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 898,04 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -54,41 %/+74,77 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.
Das klingt nach Stunk im Vorstand, wenn ein Interims-CEO nicht bis zur Besetzung eines dauerhaften CEOs durchhält.
Ja, der Aktienkurs ist m.E. nur deshalb so niedrig, da sehr viele professionelle Anleger von grottenschlechten Zahlen für das 1 Halbjahr (und wohl auch für das 2 Halbjahr 2026) und einer erheblichen Absenkung der Erträge für 2026 und wohl auch 2027 ausgehen.
- Die Absatzzahlen an Kosmetik und Beverage dürften massiv eingebrochen sein, da die Konsumkonjunktur sehr mies läuft (siehe auch Beiersdorf und andere Firmen).
- Durch die Schließungsankündigung des Werks in Chicago dürfte einiges an Aufträgen von den patriotischen US-Kunden weggebrochen sein, während die Einsparungen erst später nach der Schließung kommen.
- Durch die Irankrise sind die Energiekosten deutlich gestiegen
Hinzu kommt die Unsicherheit bezüglich des Closings der beiden Verkäufe.
Gerresheimer AG
DE000A0LD6E6
1,60 %
2026-08-19
Obiger Shortseller hat von 1,52% auf 1,60% erhöht.
https://www.leerverkauf.de/company/DE000A0LD6E6-Gerresheimer/
( und www.bundesanzeiger.de )
Leerverkäufer D.E. Shaw hat Numeric als " größten ' Shortseller abgelöst. ( Numeric 1,47% )
zur Info:
Morgen ist ein kleiner Verfallstag an der Börse