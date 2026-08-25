Gerresheimer-Rückschlag wegen Interimchef-Abschied

Ja, der Aktienkurs ist m.E. nur deshalb so niedrig, da sehr viele professionelle Anleger von grottenschlechten Zahlen für das 1 Halbjahr (und wohl auch für das 2 Halbjahr 2026) und einer erheblichen Absenkung der Erträge für 2026 und wohl auch 2027 ausgehen.





Gerresheimer hatte im Februar (vor den Bankengesprächen) extrem viel Druck, die Zukunft möglichst positiv darzustellen, da es sonst möglicherweise zu einer Insolvenz gekommmen wäre. Auch im Sommer war man darauf angewiesen möglichst gut Wetter mit den Banken zu machen. Der Verkauf von Centor und PPP hat diesen Druck großenteils beseitigt. Daher dürfte es mit den Zahlen für das 1. Quartal!!! zu einer weitgehenden Annäherung an die Realität kommen.





In so einer Liquiditätskrise wird GXI alles getan haben, die Verschuldung durch Vorrats- und Forderungsabbau zu reduzieren. Dieses belastet zunächst das Ergebnis, genauso, da durch die geänderte Bilanzierung sich das Abrufverhalten der Kunden geändert haben dürfte.





HInzu kommt, das Moulded Glas unter erheblichen Druck steht:

Die Absatzzahlen an Kosmetik und Beverage dürften massiv eingebrochen sein, da die Konsumkonjunktur sehr mies läuft (siehe auch Beiersdorf und andere Firmen). Durch die Schließungsankündigung des Werks in Chicago dürfte einiges an Aufträgen von den patriotischen US-Kunden weggebrochen sein, während die Einsparungen erst später nach der Schließung kommen. Durch die Irankrise sind die Energiekosten deutlich gestiegen

Hinzu kommt die Unsicherheit bezüglich des Closings der beiden Verkäufe.





Ich kann mir allerdings sehr gut vorstellen, dass es mit Vorstellung der Zahlen zu einem erheblichen Rebound kommt, da die Stimmung immer noch so negativ ist und einige positive Katalysatoren in der Pipeline sind:

Das Restrukturierungsprogramm sollte im nächsten Jahr zu erheblichen Einsparungen führen, so daß sich das EBITDA Richtung der industrieweit üblichen über 20% bewegen dürfte, auch wenn so hohe Margen wie bei diesen wohl nicht realistisch ist, da GXI relativ schwach in USA (industrieweit hohe Margen) ist.

Hinzu kommt als EInmaleffekt, das der Markt wohl nicht die Zollerstattungen in USA (wirksam allerdings erst in Q2/3) berücksichtigt.

Der Free Cash Flow dürfte sich durch das allmähliche Anfahren der vor der Krise vereinbarten neuen Werke deutlich verbessern.

Durch die Verkäufe sinkt das EV/EBITDA-Multiple deutich, was c.p. zu einer deutlichen Höherbewertung führen sollte.





Insoweit gehe ich von einer positiven Marktreaktion auch bei grottigen Zahlen aus, wenn bei der Verkündung der Q1 Zahlen positive (oder wenigstens keine negativen) Aussagen zum Abschluß der Verkäufe mitgeteilt werden.





Irrtum vorbehalten. Keine Handlungsempfehlung. DYO



