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    AKTIE IM FOKUS

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    Gerresheimer-Rückschlag wegen Interimchef-Abschied

    Für Sie zusammengefasst
    • Gerresheimer-Aktien vorbörslich deutlich schwächer
    • Röhrhoffs Rücktritt verunsichert die Anleger erneut
    • Lehmann und Schalk übernehmen vorerst seine Aufgaben
    AKTIE IM FOKUS - Gerresheimer-Rückschlag wegen Interimchef-Abschied
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt nahe 28 Euro stabilisierten Gerresheimer -Aktien haben am Dienstag vorbörslich einen deutlichen Rückschlag erlebt. Der überraschende Rücktritt des Interimchefs Uwe Röhrhoff erhöht wieder die Unsicherheit unter den Anlegern, wie es bei dem angeschlagenen Verpackungshersteller weitergeht.

    Auf der Plattform Tradegate wurden die Titel am Morgen fast acht Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt. Dort gezahlte 25,85 Euro würden auf Xetra ein Tief seit zwei Wochen bedeuten.

    Das Unternehmen arbeitete seit geraumer Zeit Bilanzunstimmigkeiten auf, die den Kurs Ende Februar bis unter 15 Euro gedrückt hatten. Die seitdem spürbare Erholung hatte dann Ende Juli bei 32 Euro gegipfelt, als ein Spartenverkauf finanzielle Luft schaffte. Seitdem war die Aktie bei etwa 28 Euro auf Richtungssuche.

    Ein Händler monierte die unklare Lage, die der frühe Rücktritt von Röhrhoff mit sich bringe. Der Manager hat sein Mandat, das ohnehin nur bis längstens Oktober 2026 galt, auf eigenen Wunsch beendet. Finanzchef Wolf Lehmann und Vorstandsmitglied Achim Schalk sollen bis auf Weiteres seine Aufgaben übernehmen./tih/mis

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    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,97 % und einem Kurs von 26,10 auf Tradegate (25. August 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -7,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 898,04 Mio..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -54,41 %/+74,77 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den bei etwa 27–29 Euro stagnierenden Kurs, hohe Unsicherheit und geringe Handelsumsätze. Erwartet werden schwache Halbjahreszahlen sowie Gewinn- und Margendruck durch Moulded Glass, hohe Energie- und Restrukturierungskosten. Positiv bewertet werden die geplanten Verkäufe von Centor und PPP, der Schuldenabbau, mögliche Einsparungen und ein besserer Free Cashflow. Bei erfolgreichem Turnaround sehen einige Anleger 40–50 Euro, zugleich bestehen BaFin-, Closing- und Bewertungsrisiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

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    dpa-AFX
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