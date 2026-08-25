Ölpreise geben weiter nach - keine konkreten US-Maßnahmen gegen den Iran

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gefallen. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde zu 91,29 US-Dollar gehandelt und damit ein Prozent niedriger als am Vortag. Nach einem deutlichen Preisanstieg in der vergangenen Woche zeigte sich seit Montag eine Gegenbewegung am Ölmarkt.

Am Vorabend hatte eine mit Spannung erwartete Rede des US-Finanzministers Scott Bessent keine konkreten Maßnahmen geliefert, mit denen die USA den Kriegsgegner Iran stärker unter Druck setzen will. Zuvor hatte die US-Regierung von einem "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran gesprochen und damit gedroht, Teheran komplett von der Weltwirtschaft zu isolieren.