🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsinnoscripta AktievorwärtsNachrichten zu innoscripta
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    innoscripta SE: Erfolgreiches 1. Halbjahr 2026

    innoscripta setzt den Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Umsatz, Ergebnis und Kundenzahl steigen kräftig, die Softwareplattform reift – und die internationale Expansion gewinnt Tempo.

    innoscripta SE: Erfolgreiches 1. Halbjahr 2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • innoscripta steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 43 % auf 63,1 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
    • Das bereinigte EBIT erhöhte sich um 49 % auf 36,4 Mio. Euro; die bereinigte EBIT-Marge lag bei 57,7 %.
    • Die Forschungszulage blieb ein wesentlicher Wachstumstreiber, wodurch die Kundenzahl auf mehr als 2.900 stieg.
    • Die Softwareplattform Clusterix wurde durch automatisierte Datenvalidierung, höhere Datenqualität und standardisierte, international skalierbare Workflows weiterentwickelt.
    • Die internationale Expansion wurde mit Markteintritten in Frankreich, Großbritannien und den USA sowie ersten Kunden und Vertragsabschlüssen vorangetrieben.
    • Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt: mindestens 140 Mio. Euro Konzernumsatz und mindestens 80 Mio. Euro EBIT.

    Der Kurs von innoscripta lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 81,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,43 % im Minus.
    4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 79,20EUR das entspricht einem Minus von -3,24 % seit der Veröffentlichung.


    innoscripta

    -3,65 %
    -5,84 %
    +11,46 %
    +2,90 %
    -20,99 %
    -28,00 %
    ISIN:DE000A40QVM8WKN:A40QVM
    innoscripta direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    innoscripta SE: Erfolgreiches 1. Halbjahr 2026 innoscripta setzt den Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Umsatz, Ergebnis und Kundenzahl steigen kräftig, die Softwareplattform reift – und die internationale Expansion gewinnt Tempo.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     