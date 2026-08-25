innoscripta SE: Erfolgreiches 1. Halbjahr 2026
innoscripta setzt den Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Umsatz, Ergebnis und Kundenzahl steigen kräftig, die Softwareplattform reift – und die internationale Expansion gewinnt Tempo.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- innoscripta steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 43 % auf 63,1 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
- Das bereinigte EBIT erhöhte sich um 49 % auf 36,4 Mio. Euro; die bereinigte EBIT-Marge lag bei 57,7 %.
- Die Forschungszulage blieb ein wesentlicher Wachstumstreiber, wodurch die Kundenzahl auf mehr als 2.900 stieg.
- Die Softwareplattform Clusterix wurde durch automatisierte Datenvalidierung, höhere Datenqualität und standardisierte, international skalierbare Workflows weiterentwickelt.
- Die internationale Expansion wurde mit Markteintritten in Frankreich, Großbritannien und den USA sowie ersten Kunden und Vertragsabschlüssen vorangetrieben.
- Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt: mindestens 140 Mio. Euro Konzernumsatz und mindestens 80 Mio. Euro EBIT.
Der Kurs von innoscripta lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 81,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,43 % im
Minus.
4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 79,20EUR das entspricht einem Minus von -3,24 % seit der Veröffentlichung.
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