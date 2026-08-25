innoscripta SE: Strong H1 2026 Signals Continued Growth
innoscripta accelerated its growth trajectory in H1 2026, combining strong financial performance with platform innovation and rapid international expansion across key R&D markets.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Revenue rose 43% year-on-year to EUR 63.1 million in H1 2026.
- Adjusted EBIT increased 49% to EUR 36.4 million, with an adjusted EBIT margin of 57.7%.
- Customer numbers exceeded 2,900, supported by strong demand for Germany’s R&D tax allowance.
- Clusterix was further developed as the company’s central platform for project management, data quality, automated validation and standardized workflows.
- International expansion progressed with market entries in France, the UK and the US, where first customer contracts have already been secured.
- innoscripta confirmed its 2026 guidance of at least EUR 140 million in revenue and EUR 80 million in EBIT.
The price of innoscripta at the time of the news was 81,10EUR and was down -1,34 % compared with the previous day.
4 minutes after the article was published, the price was 79,20EUR this corresponds to a minus of -2,34 % since publication.
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